בספרד חוששים: פורו יעבור בדיקות לאחר שהוחלף

כובש השער השני, שנבחר למצטיין המשחק, נאלץ לרדת בדקה ה-87 ואמר: "לא יכולתי יותר, כרגע אני גמור". אצל לה רוחה מעריכים שהוא יהיה כשיר לגמר

נבחרת ספרד אמנם חגגה את הניצחון 0:2 על צרפת וההעפלה לגמר המונדיאל, אך בדקות הסיום נרשמה גם סיבה לדאגה. פדרו פורו, שנבחר למצטיין המשחק, ביקש להתחלף בדקה ה-87 לאחר שלא היה יכול להמשיך.

המגן ימני, שכבש את השער השני של ספרד והציג משחק הגנתי מצוין מול ברדלי ברקולה ובהמשך גם מול דזירה דואה, הודה בסיום כי התקשה להמשיך. "לא יכולתי יותר ולכן ביקשתי את החילוף. כרגע אני גמור, עכשיו צריך לנוח", אמר בריאיון ל-TVE.

למרות החשש הראשוני לקראת גמר המונדיאל ביום ראשון, נראה שבספרד שומרים על אופטימיות. המאמן לואיס דה לה פואנטה הרגיע בסיום והסביר כי ההערכה הראשונית היא שמדובר בעומס בלבד, כשהשחקן יעבור בדיקות.

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

"נראה שלפדרו פורו יש עומס בשריר, אבל מחר הוא יעבור בדיקות נוספות". אם האבחנה הראשונית תאושר, בספרד מעריכים כי לא מדובר בפציעה משמעותית וכי המגן יהיה זמין למשחק החשוב ביותר של הטורניר.