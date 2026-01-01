"יש לי בבית ספר תורה, לייצג את ישראל זו ברכה"

הפורוורד שנבחר על ידי הגולדן סטייט ווריורס, לאג'יי ג'ונס, בראיון מקומי: "גדלתי כיהודי ואני מתכוון לדבוק בכך. אנטישמיות? זה לא משפיע עליי"

בדראפט האחרון נבחר עמנואל שארפ על ידי הסקרמנטו קינגס והצטרף לשורת ישראלים שגדלה בליגה הטובה בעולם, בה כבר משחקים דני אבדיה, בן שרף ודני וולף. אך שארפ הוא לא הישראלי היחיד שנבחר, כשבבחירה ה-54 נבחר לאג’יי ג’ונס בן ה-22 (2.01), בן לאמא ישראלית שנולדה בחיפה.

“רוב האנטישמיות שאני חווה היא סביב המלחמה או אם היה לי משחק רע”, שיתף ג’ונס כשהתייחס לנושא המורכב בראיון ל’סן פרנסיסקו סטנדרד’. “לא תכננתי לשחק רע, יש ימים פחות טובים, אבל זה לא משפיע עליי”.

הפורוורד התייחס גם לחיבור שלו ליהדות, ועל כך שהוא רוצה לשפר אותו: “אני יודע שיש כוח עליון שם, אלוהים בוודאות, אבל אני גם יודע שאני יכול לשפר את היחסים שלי איתו. יש לי בבית של אמא שלי ספר תורה. ברגע שאשתלב ואתאקלם, אביא את כל הספרים שלי. יש לי גם תהילים”.

ג’ונס שיתף גם לגבי התחושות שלו לגבי המלחמה בה נמצאת ישראל: “היא גרועה, אני צריך לדאוג כל הזמן לצד של המשפחה של אמא שלי. אני לא רוצה שתהיה מלחמה בכלל. מי כן רוצה? אני רוצה שהיא תסתיים”.

שחקנה של הווריורס שיתף גם כי הוא ירצה לייצג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל גם את ארצות הברית אם תבוא ההזדמנות. “גדלתי כיהודי ואני מתכוון לדבוק בכך. אני לא רוצה להשתנות. אני יודע שאני אחד מכמה מיליונים, קבוצה קטנה. לייצג את היהדות ואת ישראל מהצד של המשפחה של אמא שלי היא ברכה. אבל גם להיות אמריקאי, לייצג את ארצות הברית וישראל באותו הזמן זו ברכה”.