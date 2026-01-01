"מסי בלתי יאמן, אבל באנו להציג את הסגנון שלנו"

לקראת חצי הגמר, טוכל החמיא לקפטן היריב אך דורש לכפות דומיננטיות, ובמקביל גהי מעביר את האחריות לאלופה: "הלחץ עליהם". וגם: הגלידה של המאמן

נבחרת אנגליה תפגוש היום (רביעי, 22:00) את האלופה המכהנת, ארגנטינה, לקרב ענק בחצי הגמר באטלנטה. בזמן שהאנגלים מחפשים העפלה ראשונה לגמר מאז 1966, במחנה של תומאס טוכל מנסים להעביר את הלחץ לליאו מסי וחבריו. בלם הנבחרת, מארק גהי, הבהיר לקראת ההתמודדות: "הלחץ כולו עליהם, הם אלופי העולם. עבורנו זה המשחק של החיים, ונעשה הכל בשביל המדינה שלנו".

הסיפור המרכזי במחנה האנגלי בימים האחרונים סבב סביב המתיחות לכאורה בין טוכל לג'וד בלינגהאם, לאחר שהמאמן ביקר את היכולת מול נורבגיה והכוכב הגיב בביטול.

טוכל התייחס לנושא במסיבת העיתונאים וביטל את השמועות על משבר: "התפקיד שלי הוא לדרוש את המקסימום ולא להתפשר. ניתחנו את המשחק כקבוצה וכולנו ממוקדים במטרה. אין שום בעיה עם ג'וד, הוא סחב את הקבוצה והיה סחוט. אנחנו לא מפסידים שעות שינה בגלל זה".

תומאס טוכל וג'וד בלינגהאם (רויטרס)

"תמיד יש לו עוד פתרון בשרוול"

בגזרת ההרכב קיבלו האנגלים חדשות מצוינות, כאשר קשר ארסנל, דקלאן רייס, התאמן באופן מלא וכשיר לפתוח בקישור. לקראת המפגש מול ארגנטינה, והפעם הראשונה שבה אנגליה תפגוש את מסי במסגרת בינלאומית רשמית, טוכל היה עם מחמאות ליריב: "איך שהוא סוחב את הקבוצה זה פשוט בלתי יאמן. הרבה מאמנים ניסו לעצור אותו, אבל תמיד יש לו עוד הילוך ועוד פתרון בשרוול. אנחנו יודעים כמה המשוכה גדולה, אבל באנו להציג את הסגנון שלנו".

על היריבות ההיסטורית והמתוחה בין המדינות, שכללה גם שירים מצד שחקני ארגנטינה על מלחמת פוקלנד בשלבי הטורניר הקודמים, הגיב המאמן בקור רוח: "אנחנו מכבדים את היריבה ולא נכנסים לאירועים היסטוריים, אנחנו לא משתמשים בזה כדלק. זה פשוט משחק כדורגל ענק בין שתי אומות שמאוהבות במשחק. אנחנו מגיעים רעבים מאוד ורוצים את הניצחון הבא".

שחקני נבחרת אנגליה (IMAGO)

הסוד של טוכל לבריחה מהלחץ

לסיום, סיפר הגרמני בחיוך כיצד הוא מפיג את המתח במחנה האימונים הארוך והתובעני של הטורניר, וחשף צד קצת אחר שלו: "לפעמים אתה פשוט לוקח אופניים, רוכב לחניה גדולה וקונה גלידה. למשך 15 דקות אתה מרגיש שוב בן 15 ולא בן 50. אתה נהנה מערב קיצי וחמים, ומתחבר מחדש ליופי ולתחושה הפשוטה הזו שיש בתוך כולנו".