יוצא לדרך חדשה: סהר מזרחי יאמן את לזרוס חולון

שחקן העבר של בני יהודה, שרשם 14 עונות רצופות במועדון וזכה עמו בתואר האליפות ב-1989/90, מתחיל פרק מסקרן ומאתגר: אימון קבוצת בוגרים בליגה ב'

מינוי חדש בא.ס לזרוס חולון. במועדון צירפו לשורותיו את סהר מזרחי, המאמן בן ה-55, שהיה שחקנה של בני יהודה ת"א במשך 14 עונות רצופות והיה חלק מהאליפות האחרונה שלה בעונת המשחקים 1989/90. זו הפעם הראשונה שמזרחי יעמוד על הקווים בקבוצת בוגרים, כשיעשה זאת בליגה ב' דרום א' בעונת 2026/27 הקרובה.

לאחרונה הודיעו בבני יהודה ת"א למאמן כי הוא אינו בתוכניות המקצועיות, בדומה לפרידה מעובד הדר, שהיה במערכת 47 שנים. מזרחי החל לעבוד על הקווים בעונת 2018/19 כשהיה חלק ממכבי הרצליה. מאז עונת 2019/20 ועד לעונה החולפת היה שייך למחלקת הנוער של בני יהודה ת"א, ממנה כאמור נפרד והמשיך לאתגר חדש בחייו.

סהר מזרחי ציין בפני ONE: "אני שמח להצטרף למועדון לזרוס חולון לראשונה כמאמן בוגרים. יש לציין שאני מאמין בשחקנים צעירים ואני ידוע כמאמן שנותן צ'אנס לכל אחד. מבחינתי זה גם סוג של סגירת מעגל במעבר מנוער לבוגרים. לזרוס חולון נתנה לי בזמנו קרש קפיצה, לאחר עונת האליפות שיחקתי בלזרוס, מה שנתן לי דחיפה לקריירה טובה בבני יהודה כקפטן".