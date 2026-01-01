רימון הושלך לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה

גם הלילה, למרות שהמשטרה החלה בגל מעצרים, הירי לעבר הרשת בבעלות בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, ספגה תקיפה נוספת, כשנמצא בזירת העסק אמל"ח

זה כבר יום רביעי בו נמשכת התקיפה על רשת ג’פניקה, כשהלילה (בין שלישי לרביעי), סניף נוסף של הרשת, הפעם בראש פינה, הותקף לאחר שנשמע פיצוץ גדול. כזכור, על פי החשד, שרשרת התקיפות החמורות היא חלק מסכסוך בין כנופיות הפשיעה ג’רושי ומוסלי.

בזירה אליה הגיעה המשטרה, נמצא רימון שהושלך לעבר העסק, כשהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. כמו בשאר המקרים, הרקע על פי החשד הוא סכסוך פלילי.

זו למעשה תקיפה נוספת מתוך רצף אירועים סביב ג’פניקה, במה שהחל במוצאי שבת והמשיך כאמור הלילה, אחרי מקרים דומים בנתניה, עפולה, הרצליה, רמת גן, גבעתיים, קריית אונו ובמוקדים נוספים שהתרחשו ברשת.

אתמול עצרה המשטרה ארבעה אנשים בנוגע לתקיפה: בן 18, שניים מעל גיל 30 ואחד נוסף בן 40, החשודים במעורבות באירועי הירי והשלכת הרימונים לעבר עסקים באזור גוש דן ומרכז הארץ.