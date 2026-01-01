"זה לא נראה מספיק טוב, חייבים שחקנים שישדרגו"

במכבי חיפה מודעים לחוסר המחץ בחוד וזקוקים לחלוץ נוסף שיעשה את ההבדל. למרות זאת, בקבוצה מאמינים שעם ברוניניו וגורה משחק ההתקפה יראה יותר טוב

מכבי חיפה קיימה אתמול (שלישי) משחק אימון מול מ.ס. קרית ים שבו הקבוצה לא הציגה כדורגל גדול במיוחד והשכילה לכבוש שני שערים של שחקנים כמו הבלם פדראו והקשר נבות רטנר, מה שאולי מצביע יותר מכל שלקבוצה חסר מחץ בהתקפה בדמותו של חלוץ שובר שוויון.

לירוקים יש אמנם חלוצים טובים כמו גיא מלמד ואדם גרימברג, אבל נראה שהקבוצה זקוקה לחלוץ מטרה נוסף שיעשה את ההבדל. הנחת היסוד בכל מקרה היא שעם חזרתם הצפויה של ברוניניו, שקיבל אתמול מנוחה, ושל קנג'י גורה ששולב, משחק ההתקפה של חיפה יהיה הרבה יותר טוב.

"הסגל כרגע בבעיה, זה לא נראה מספיק טוב. חייבים מספר שחקנים בעמדות נוספות כדי שישדרגו אותנו". אין זה סוד שמכבי חיפה, מלבד חלוץ מטרה, מחפשת בלם בכיר עם רגל שמאל שיכול לשחק גם כמגן שמאלי, תפקיד אותו ממלא כרגע שון גולדברג.

שון גולדברג (עמרי שטיין)

בגזרת השוערים הבעיה עדיין נותרה כפי שהייתה. גם אתמול השוער גיאורגי ירמקוב סיפר שהוא רוצה לעזוב ומחכה להתפתחויות ולהתקדמות במשא ומתן בין מטאליסט למכבי חיפה, מו"מ שנכון לעכשיו לא מבשיל ושגורם לחיפה כאב ראש אמיתי, מכיוון שהיא תתקשה להביא את עומרי גלזר כל זמן שירמקוב לא יימכר.

הקבוצה חייבת לקבל החלטות מהירות בנושא על מנת שתוכל להיות רגועה שסאגת השוער נמצאת מאחוריה והיא לא משאירה שוער כמו ירמקוב שלא רוצה להישאר, ושוער שני כמו שריף כיוף שרוצה לעזוב את להפועל רמת גן.