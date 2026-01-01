"מה אתה חושב?!": קשר צרפת התעצבן על עיתונאי

לאחר ההפסד בחצי גמר המונדיאל נשאל שרקי על הכניסה המאוחרת שלו מהספסל, ושלח מסר חד לדשאן. על המשחק הוסיף: "הפסדנו לעצמנו, לא לשופט ולא לספרד"

האכזבה העצומה בנבחרת צרפת לאחר ההפסד 2:0 לספרד בחצי גמר המונדיאל באה לידי ביטוי גם בראיון של ראיין שרקי. קשר מנצ'סטר סיטי, שנכנס כמחליף רק בדקה ה-72, נשאל האם היה רוצה להיכנס יותר מוקדם, והשיב בעצבים עם עם מסר עוקצני למאמו דידייה דשאן: "מה אתה חושב?!". מיד לאחר מכן סיים את הריאיון ועזב את אזור הראיונות.

במהלך הטורניר עלו לא מעט דיווחים על חוסר שביעות הרצון של שרקי מהסיטואציה. הוא לא קיבל דקות רבות, ואף תועד בסיום משחק כשהוא מתעלם בכוח מדשאן, וכעת קצת יותר התקשה להסתיר את רגשותיו.

"לא שיחקנו את הכדורגל שלנו"

למרות התגובה העוקצנית, שרקי סיפק לפני כן ניתוח מפורט של ההפסד והודה כי צרפת פשוט לא הצליחה לכפות את הסגנון שלה על המשחק. "ספרד שיחקה את הכדורגל שהיא אוהבת. אנחנו לא שיחקנו את הכדורגל שלנו. כשאנחנו משחקים בדרך שלנו אנחנו קבוצה יוצאת דופן, אבל הפעם הם קבעו את הקצב ואנחנו לא".

דזירה דואה מאוכזב, צרפת לא שיחקה את הכדורגל שלה (רויטרס)

לדבריו, אחת מנקודות המפתח הייתה העליונות הספרדית במאבק על הכדור. "הם היו טובים יותר מאיתנו בזכייה מחדש בכדור. אם היינו מצליחים לחטוף יותר כדורים, היינו יכולים לעשות להם הרבה יותר נזק. אני לא יודע אם זו הייתה בעיה של פתרונות או של רצון, אבל שם הפסדנו את המשחק".

שרקי חשף גם את דבריו של מאמנו במחצית: "הוא אמר לנו שהמשחק עדיין פתוח ושנותרו עוד 50 דקות. חשבנו שהשער הבא יהיה המפתח ושאם נבקיע יהיה להם קשה מאוד לעמוד בזה, אבל זה לא קרה".

דידייה דשאן, דבריו במחצית לא עזרו (IMAGO)

"לא הפסדנו לספרד, הפסדנו לעצמנו"

בסיום בחר הקשר לשתף את הקושי. "זו אכזבה ענקית, כי הפסדנו לעצמנו. לא הפסדנו לשופט ולא הפסדנו לספרד. הפסדנו לעצמנו. ידענו כמה אנחנו חזקים, אבל היום הפסידו אותנו מבחינה טכנית, טקטית ובמאבקים האישיים. הקבוצה היחידה שיכלה להדיח אותנו הייתה אנחנו, וזה בדיוק מה שקרה".