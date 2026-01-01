דיווח: מכבי נתניה במו״מ מתקדם עם בלם ברזילאי

היהלומים ממשיכים לעבוד במרץ לקראת עונת 2026/27 ובברזיל מדווחים כי הם קרובים לצירוף ז׳ה מרקוס מוויטוריה. אם יצטרף, יהיה הרכש השישי של הקבוצה

מכבי נתניה ממשיכה לעבוד במרץ לקראת עונת 2026/27, ולאחר שצירפה כבר 5 שחקנים לקבוצה, הבנייה מבחינתה עוד לא קרובה לסיום. כעת, בברזיל מדווחים שהיא עשויה להשלים רכש חדש.

מדובר בז׳ה מרקוס, בלמה בן ה-28 של ויטוריה מהליגה הראשונה בברזיל, שלפי דיווח של Canal do Dinâmico נמצא במשא ומתן מתקדם עם היהלומים.

על פי הפרטים שפורסמו, ז׳ה מרקוס צפוי להיות מושאל לישראל, כשלא פורסם האם העסקה תכלול גם אופציית רכישה עתידית עבור מכבי נתניה.

אם העסקה אכן תושלם, מכבי נתניה תחזק את חוליית ההגנה שלה בשחקן רביעי הקיץ, זאת לאחר שצירפה את המגנים אלון אזוגי וגריגורי מורוזוב, לצד השוער סאמו. גם דור חוגי ונדב נידם הצטרפו במהלך חלון ההעברות.