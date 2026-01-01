אמבפה הודה: לא היינו ברמה של חצי גמר מונדיאל

כוכב צרפת דיבר בכנות על הכשלים של נבחרתו מול ספרד: ״היו יותר מדי טעויות, לא ידענו איך לפגוע בהם ברגעים החשובים. נתנו להם להכתיב את הקצב״

קיליאן אמבפה לא חיפש תירוצים לאחר ההפסד של צרפת לספרד בחצי גמר המונדיאל. כוכב הטריקולור הודה כי נבחרתו פשוט לא הייתה טובה מספיק כדי להעפיל לגמר, כשהוא מצביע על כשלים מקצועיים, טקטיים וטכניים שהובילו להדחה הכואבת.

"לא שיחקנו את המשחק שרצינו, לא מבחינה טקטית, לא מבחינה טכנית ולא מבחינת הרמה הכללית שלנו", אמר אמבפה. "כשאתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות בחצי גמר מונדיאל, אתה לא מנצח".

"ספרד כפתה את הקצב"

החלוץ החמיא ליריבה והסביר כי ספרד הצליחה לבצע בדיוק את התוכנית שלה. "ספרד נשארה נאמנה לסגנון שלה. היא אוהבת להחזיק בכדור ולהכתיב את הקצב. הרעיון שלנו היה ללחוץ אותה גבוה כדי שלא תיכנס לקצב שלה, אבל לא הצלחנו לעשות את זה. היו יותר מדי טעויות טכניות ולא ידענו איך לפגוע בה ברגעים החשובים".

קיליאן אמבפה, ״היו יותר מדי טעויות טכניות״ (IMAGO)

לדבריו, הבעיה לא הסתכמה רק באיבודי כדור. "נתנו להם להכתיב את הקצב. אנחנו היינו צריכים לשנות את מאזן הכוחות, ושם נכשלנו. מהרגע הראשון היינו שלושה מול שניים במרכז השדה, ומול ספרד זו כבר בעיה גדולה. פביאן רואיס ורודרי קיבלו יותר מדי זמן עם הכדור, והייתה לנו בעיית תקשורת בלחץ".

"לא הכרחנו אותם לרוץ"

אמבפה ניתח גם את החלק ההתקפי של צרפת והסביר מה היה חסר כדי להקשות על אלופת אירופה. "היינו צריכים לשחק אחד על אחד ולהכריח אותם לרוץ אחרינו, כי זו קבוצה שלא אוהבת לרוץ בלי הכדור. גם כשכבר זכינו בכדור, המסירה הראשונה והנגיעה הראשונה שלנו לא היו ברמה שנדרשת בחצי גמר מונדיאל. כשמחברים את כל הדברים האלה, מקבלים הפסד".

קיליאן אמבפה, צרפת לא הייתה ברמה הנדרשת (רויטרס)

לסיום התייחס הכוכב לתחושות האישיות אחרי סיום המסע. "כמו כולם, יש הרבה מאוד אכזבה. חלמנו להגיע לגמר, לתת למדינה שלנו הזדמנות לחלום ולעשות היסטוריה. עכשיו נצטרך להתמודד עם זה בראש מורם. אי אפשר לתאר את גודל האכזבה במילים. נצטרך להתאושש, לצאת לחופשה ולהמשיך הלאה. הכדורגל לא מחכה לאף אחד, ויהיו עוד אתגרים גם ברמת המועדון וגם בנבחרת".