לא ניתנת להכנעה: ההישג הבלתי נתפס של ספרד

העולה לגמר המונדיאל לא הפסידה במשך 37 משחקים ברצף, מאז מרץ 2023, והשוותה את השיא של איטליה. אם לא תספוג בגמר, היא תרשום טורניר הגנתי היסטורי

נבחרת ספרד לא הייתה צריכה לצאת מהכלים כדי להעפיל לגמר המונדיאל. היא הייתה צריכה להיות בדיוק מה שהייתה לאורך כל הטורניר: סבלנית, מאורגנת ובעיקר קטלנית ברגעים הנכונים. זה הספיק כדי לנצח 0:2 את צרפת בחצי הגמר ולהעפיל לגמר גביע העולם הראשון שלה מאז הזכייה ההיסטורית ב-2010.

השוותה שיא עולמי

הניצחון מול צרפת האריך את רצף המשחקים ללא הפסד (לא כולל דו קרב פנדלים) של ספרד במסגרת רשמית ל-37 משחקים, השוואה של שיא עולמי בכדורגל הנבחרות השייך לאיטליה. הרצף החל לאחר ההפסד לסקוטלנד במרץ 2023, ומאז כולל את הזכייה ביורו 2024, קמפיין בלתי מנוצח בליגת האומות שהסתיים רק בדו קרב פנדלים בגמר וכעת גם את המסע המרשים במונדיאל.

דה לה פואנטה שוב ניצח את צרפת

עבור לואיס דה לה פואנטה, מדובר בעוד פרק בדומיננטיות המרשימה שלו מול הטריקולור. הוא פגש אותם שש פעמים לאורך השנים, החל מנבחרות הנוער ועד לרמה הבוגרת, והמאזן עומד כעת על חמישה ניצחונות לספרדי מול הפסד בודד.

לואיס דה לה פואנטה חוגג עוד ניצחון מול צרפת (IMAGO)

בין ההצלחות של דה לה פואנטה נמצאות ניצחונות ביורו עד גיל 19 ועד גיל 21, ה-1:2 בחצי גמר יורו 2024, ה-4:5 הדרמטי בחצי גמר ליגת האומות, וכעת גם ה-0:2 בחצי גמר המונדיאל. עוד לפני המשחק הזה הזהיר המאמן כי "צרפת טובה יותר מבעבר, ואמבפה ודמבלה השתפרו", אך גם הפעם זה לא מנע מספרד לצאת עם ידה על העליונה.

ההגנה הספרדית ממשיכה להדהים

מעבר ליכולת ההתקפית, ספרד ממשיכה לבסס את עצמה כנבחרת ההגנתית הטובה בטורניר. אחרי שבעה משחקים היא ספגה שער אחד בלבד, השוויון של שארל דה קטלארה ברבע הגמר מול בלגיה. גם מול צרפת היא הצליחה לנטרל כמעט לחלוטין את אחת ההתקפות המסוכנות ביותר במונדיאל.

אונאי סימון, הגנת ברזל (IMAGO)

אונאי סימון עצר שני ניסיונות של אוסמן דמבלה, בעוד צרפת סיימה את המשחק עם שתי בעיטות בלבד למסגרת, לעומת שש של ספרד. כעת, עם שער חובה אחד בלבד לאורך כל הטורניר, הספרדים רחוקים שער נקי בגמר משבירת אחד ההישגים ההגנתיים הגדולים בתולדות גביע העולם, הכי מעט שערים שספגה אלופה. את השיא חולקות צרפת 1998, איטליה 2006 וספרד 2010, כל אחת ספגה שני שערים.