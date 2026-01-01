שרף ו-וולף קלעו בספרות כפולות, ברוקלין הביסה

הישראלים חוו לילה מוצלח בליגת הקיץ של ה-NBA כשהנטס גברו 83:115 על סקרמנטו. הגארד קלע 11 והוסיף 5 אסיסטים ו-4 חטיפות, הסנטר הוסיף 14 נקודות

ליגת הקיץ של ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין שלישי לרביעי), כשבן שרף, דני וולף וברוקלין נטס עלו לפרקט. לאחר ההפסד במשחקם הקודם, הפעם הדברים נראו אחרת לחלוטין כשהקבוצה התפוצצה בדרך ל-83:115 מול סקרמנטו.

זה לא היה כוחות מהרגע הראשון. הנטס פתחו מבערים כבר מהרבע הראשון, אותו סיימו ביתרון חריג, 18:38. משם לא הייתה דרך חזרה, ולמרות זאת הקבוצה הצליחה לנצח בכל אחד מהרבעים שנותרו דרך לניצחון קליל במשחק.

בן שרף אמנם לא פתח הפעם בחמישייה, אך עלה מהספסל ותרם 11 נקודות ב-75% מהשדה, כשהוא מוסיף 5 אסיסטים ו-4 חטיפות. דני וולף פתח כסנטר של החמישייה וסיים עם 14 נקודות.

דני וולף (רויטרס)

אחרי שלושה משחקים בליגת הקיץ, ברוקלין עומדת על מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד. היא תפגוש ביום חמישי ב-23:30 את יוסטון רוקטס למשחק הבא.