"ספרד פירקו אותם", "הנבחרת הכי טובה בטורניר"

שחקני העבר לא נותרו אדישים: קין התלהב ("שלטו בכל אספקט של המשחק"), ויירה קטל את צרפת ("אף שחקן לא הופיע") ונוויל החמיא ("היו יוצאי דופן")

נבחרת ספרד סיפקה אמש (שלישי) עוד הצגת כדורגל בלתי נשכחת עם 0:2 מרשים על צרפת בחצי גמר המונדיאל. מיד לאחר שריקת הסיום, כוכבי העבר של הכדורגל העולמי המשמשים כפרשנים לא נותרו אדישים לתצוגת התכלית של הלה רוחה, ולא חסכו במילים קשות על ההופעה המאכזבת של הצרפתים.

"זה הרגיש הרבה יותר מ-0:2"

שחקן העבר האגדי של מנצ'סטר יונייטד, רוי קין, ניתח את העליונות הספרדית: "באיזה חלק של המשחק ספרד עשתה את זה נכון היום? בכל חלק וחלק. אנחנו מדברים על לשחק כקבוצה, על מוסר עבודה ללא הכדור, על גאווה בהחזקת הכדור ועל איומים על השער. הם רגילים לנצח, הם כבר זכו באליפות אירופה. זה הרגיש הרבה יותר מניצחון של 0:2. הם שלטו בכל אספקט של המשחק. ביקרנו את צרפת, אבל זה גם הזמן לתת את הקרדיט לספרד. הם היו פשוט פנטסטיים".

אגדת נבחרת צרפת, פטריק ויירה, נשמע מאוכזב מאוד מההופעה של נבחרתו: "אני חושב שספרד שלטה במשחק בכל אספקט שלו והייתה הנבחרת הטובה יותר. צרפת פשוט לא הופיעה למשחק בכלל. אמרתי שספרד תצטרך להיות במיטבה כדי לנצח את צרפת, והם היו אפילו מעבר לזה. מבחינה קבוצתית זה היה משחק פנטסטי של הספרדים, שהיה מוכן היטב משום שטקטית הם היו בכל מקום על המגרש מול הצרפתים".

קיליאן אמבפה. לא הופיע למשחק (IMAGO)

ויירה המשיך וביקר את הכוכבים של דשאן: "היו ציפיות גדולות מצרפת לזכות במונדיאל. כולנו מאוכזבים מאוד מהתוצאה, אבל בעיקר מהיכולת. היינו צריכים שהשחקנים המובילים שלנו יופיעו היום, והם פשוט לא עשו את זה. זה לא שהיה חסר שחקן אחד או שניים – כולם היו חסרים. מבחינה קבוצתית היינו פשוט גרועים מאוד".

"ספרד שחטה אותם במרכז השדה"

מגן העבר, גארי נוויל, בחר להתמקד בעמדות ההגנה: "הופעה פשוט מדהימה של ספרד. אני חייב לקחת את זה לנושא האהוב עליי שהוא המגנים. ההבדל הכי גדול בין שתי הנבחרות הערב התבטא בסיפור של המגנים שלהן. פדרו פורו ומארק קוקורייה היו פשוט יוצאי דופן מול שחקני הכנף הצרפתים, בזמן שלוקה דין באמת התקשה מול לאמין ימאל. דיברנו לפני המשחק על השאלה האם ימאל יכול להופיע ברגעים הכי גדולים, והיום הוא עשה את זה בגדול”.

גארי נוויל (IMAGO)

מגן העבר הצרפתי, גאל קלישי, ניתח את הבעיות של הכחולים: "חייבים להביא את הכדור לרביעייה הקדמית של צרפת. כשמוסיפים למשוואה את זה שאוסמן דמבלה סיפק משחק נוראי, שמייקל אוליסה שכל כך החזקנו ממנו הציג משחק חלש מאוד, ושקיליאן אמבפה לא קיבל שום כדורים טובים - מבינים את הבעיה. בנוסף, הבחירה באורליאן טשואמני על פני מאנו קונה הייתה מוזרה".

קלישי סיכם והחמיא למנצחת: "ספרד שחטה אותם במרכז השדה וזו הייתה הבעיה הכי גדולה. הם מנעו מהכדורים להגיע לחלוצים הצרפתים. זה הכל עניין של מאמץ קבוצתי וקולקטיבי, ובגלל זה ספרד יצאה עם היד על העליונה. הם הנבחרת הכי טובה בטורניר הזה. ראינו הערב שהנבחרת הטובה יותר ניצחה. ספרד שלטה בכל חלקי המגרש ובכל שלבי המשחק”.