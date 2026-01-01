"צרפת פגשה את הנבחרת הטובה בעולם"

לואיס דה לה פואנטה דיבר לאחר העפלה של ספרד לגמר המונדיאל: "זו זכות גדולה, קשה להסביר את התחושות. הפכנו את הקשה לקל ונותר לנו עוד צעד אחרון"

נבחרת ספרד השלימה ניצחון 0:2 על צרפת והעפילה לגמר, כשבסיום המאמן לואיס דה לה פואנטה התקשה להסתיר את ההתרגשות מההישג. המאמן החמיא לשחקניו על ההופעה והדגיש כי למרות השמחה הגדולה, מבחינתו המשימה עדיין לא הושלמה.

“קשה להסביר במילים את מה שאנחנו מרגישים, אבל זו בעיקר שמחה”, אמר דה לה פואנטה. “קבוצת השחקנים הזו יוצאת דופן. נשאר לנו עוד צעד אחד לעשות. היה הרבה מתח שהצטבר לאורך הדרך, ויש אחריות גדולה מאוד בלהיות בגמר. זו זכות גדולה, ועכשיו אנחנו צריכים לעכל את כל מה שעברנו”.

“הפכנו את הקשה לקל”

המאמן הספרדי התייחס גם ליריבה החזקה שניצבה מולו והזכיר את התחושות שליוו את הנבחרת לפני שריקת הפתיחה. “כבר בחדר ההלבשה אמרנו שאנחנו עומדים לפגוש את אחת הנבחרות הטובות בעולם, עם כמה מהשחקנים הטובים בעולם”, סיפר.

שחקני נבחרת ספרד חוגגים (רויטרס)

עם זאת, דה לה פואנטה הבהיר כי האמונה בשחקניו לא התערערה לרגע. “אבל גם הם פגשו את הנבחרת הטובה בעולם”, אמר בביטחון. “הנבחרת שלנו הפכה את הקשה לקל”, סיכם לאחר שהספרדים הבטיחו את מקומם בגמר עם ניצחון מרשים על הטריקולור.

בספרד מקווים כעת להשלים את העבודה בגמר ולהוסיף תואר נוסף לארון, כאשר התחושה במחנה היא שהחיבור בין השחקנים, הביטחון והיכולת שהוצגה עד כה יכולים להספיק גם מול אחת היריבות החזקות ביותר בכדורגל העולמי