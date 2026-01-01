ספרד ״מחקה״ אותו: הערב המחריד של קיליאן אמבפה

הכוכב הצרפתי נוטרל לחלוטין בהדחה של נבחרת צרפת, כשהוא סיים טורניר גדול בערב מתסכל במיוחד. המספרים מספרים: האדישות, האיבודים והקושי לאיים

קיליאן אמבפה הגיע לחצי גמר המונדיאל כאחד השחקנים הטובים בטורניר, אך דווקא במשחק החשוב ביותר שלו הוא נעלם. הכוכב הצרפתי, שהוביל את נבחרתו לאורך כל הדרך ונחשב למועמד המוביל לתואר שחקן הטורניר, התקשה להשפיע בהפסד לספרד, בדרך להדחה.

עד לאותו משחק נראה היה שהמונדיאל שייך לאמבפה. הוא הוביל את המרוץ לנעל הזהב בצוותא עם ליאו מסי והגיע למאזן מרשים של 20 שערים ב-20 משחקי מונדיאל. אף נבחרת לא הצליחה למצוא פתרון ליכולת שלו, עד שפגש את ספרד בחצי הגמר וסיים עם תוצגה מחרידה.

ערב מתסכל במיוחד

הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה הצליחה לנטרל את הכוכב הצרפתי ללא שמירה אישית צמודה. הספרדים סגרו עבורו את השטחים, מנעו מצרפת לצאת למעברים מהירים ודאגו שהוא יקבל את הכדור רחוק ככל האפשר מהאזורים שבהם הוא מסוכן ביותר.

קיליאן אמבפה, ערב מתסכל במיוחד (רויטרס)

גם המספרים המחישו עד כמה אמבפה התקשה. הוא נגע בכדור 34 פעמים בלבד, כששבע מהנגיעות היו בתוך רחבת ספרד. בנוסף, השלים רק כדרור אחד מתוך שישה ניסיונות, ניצח שני מאבקים בלבד מתוך 11, לא יצר אף איום ממשי על השער, איבד שלושה כדורים, נתפס שלוש פעמים בנבדל ולא הצליח לבעוט אפילו פעם אחת למסגרת.

גם מדדי הבישולים והשערים הצפויים שלו היו נמוכים במיוחד: 0.08 שערים צפויים ו-0.02 בישולים צפויים בלבד, נתונים שמעידים עד כמה התקשה להשפיע על המשחק מבחינה התקפית.

עבור אמבפה זה לא היה רק משחק ללא שער, אלא הפעם הראשונה לאורך המונדיאל שבה נוטרל לחלוטין. אחרי טורניר אישי מצוין, דווקא חצי הגמר הסתיים באכזבה גדולה, כשהכוכב הצרפתי ירד מהמגרש בידיים ריקות וסיים את המסע של צרפת במונדיאל.