צריכה רכש: מכבי ת"א ממשיכה לעבוד על עסקת סוקלר

מחזיקת הגביע טרם סיכמה עם רדניצ'קי על הסלובני. אנדראו וסנטוס לא מועמדים, ומה עם סהיטי? מחר ב-19:30: אלוף האלופים מול ב"ש, 7,000 צהובים יגיעו

המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, סטיבן ונהרן, ממשיך בניסיונות לחזק את הסגל של קני מילר, אך מלאכת הרכבת השורות לקראת העונה הקרובה נתקלת בלא מעט קשיים ומורכבויות שחלקן קשורות בעיקר במצב הבטיחוני, שמוביל לכך שיש הרבה עסקאות שכלל לא מתניעות בשל העובדה שמדובר בישראל, וזאת לצד שוק העברות איטי מאוד בעקבות המונדיאל.

מי שכן ידוע שמתנהל משא ומתן לגביו הוא אסטר סוקלר הסלובני, השייך לרדניצ'קי הסלובנית, והוא עדיין לא הבשיל לכדי סיכום. בשלב זה ישנם עוד פערים בין המועדונים על גובה דמי ההעברה. ההצעה הנוכחית שהגישה מכבי תל אביב טרם הגיעה למחיר המבוקש על ידי הסרבים, שעל פי הערכות דורשים כמיליון אירו, אך בין שני הצדדים ישנו רצון הדדי לגשר על הפערים הכספיים כדי להוציא את העסקה לפועל בסופו של דבר.

בתוך כך, יש לעשות סדר גם בנוגע לחלק מהמועמדים אשר פורסמו לאחרונה בתקשורת הזרה. מדובר על סטליוס אנדראו, הבלם הקפריסאי שדווח בפולין כי מכבי תל אביב מנסה להחתים, והבלם הברזילאי, לאו סנטוס מהליגה הפורטוגלית, ששמו נקשר לאחרונה גם עם מכבי חיפה. על פי גורמים בסביבת מחזיקת הגביע הובהר באופן חד משמעי: אין משא ומתן מול השחקנים האלה והם אינם נמצאים ברשימת המועמדים העכשווית של סטיבן ונהרן לתפקיד הבלם.

סטיליוס אנדראו. לא נמצא ברשמית המועמדים (IMAGO)

במועדון מחפשים כבר כנף

בכל הנוגע לאמיר סהיטי, שחקן הכנף מקוסובו סירב לחתום על החוזה שהוצע לו, זאת בעיקר בשל חששות מהמצב הביטחוני בישראל. נכון להיום במכבי ת"א מאמינים שהוא פשוט לא רוצה לחזור לישראל, ואומנם עדיין לא סגרו את הדלת בפניו, אך פסימיים מאוד לגביו ומתנהלים כבר ניסיונות לאתר שחקן כנף אחר שמתאים לשיטה ולדרישות המקצועיות.

במקביל למאמצי החיזוק, הצהובים ישלימו היום (רביעי) את ההכנות המקצועיות על הדשא לקראת המשחק מחר ב-19:30. הקבוצה תקיים את האימון המסכם שלה לקראת המשחק הרשמי הראשון של העונה מול הפועל באר שבע במסגרת אלוף האלופים. לאחר האימון אפשר יהיה להבין האם המאמן קני מילר ילך עם ההרכב שפתח במשחק האימון מול הפועל רמת גן ביום שבת האחרון, או שמא יבצע שינויים ב-11.

קני מילר באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

כאב ראש לקני מילר

מילר יצטרך להסתדר במשחק הקרוב ללא כמות נכבדה של שחקנים, זאת בשל עונשי ההרחקות שנגררו מגמר הגביע בעונה שעברה - טייריס אסאנטה, אלעד מדמון, כריסטיאן בליץ' וקרווין אנדרדה לא יעמדו לרשותו של המאמן הסקוטי. חיסרון נוסף בסגל הוא של הליו וארלה, שצפוי לשוב רק בימים הקרובים לישראל אחרי שסיים את הופעותיו ומשחקיו במסגרת המונדיאל. אחרי שהופשרו 500 כרטיסים נוספים, מכבי ת"א תגיע לטרנר בליווי של 7,000 אוהדים צהובים.

הרכב משוער: אופיק מליקה, שגיב יחזקאל, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, אוראל באייה (אורי עזו) וסייד אבו פרחי.