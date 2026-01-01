"אם אדבר על השיפוט אשמע בכיין, תשאלו את עצמכם"

דידייה דשאן תקף את השופט אחרי ה-2:0 הכואב ("האם הוא ברמה המתאימה לניהול חצי גמר?"), אבל הודה: "נבחרת ספרד שלטה, הפסדנו כי היינו מתחת לרמתנו"

אכזבה עצומה בנבחרת צרפת לאחר ההפסד 2:0 לספרד וההדחה המאכזבת בחצי גמר המונדיאל. הטריקולור, שהגיעו עם ציפיות גבוהות לשחזר את ההעפלה לגמר, נראו חסרי אונים מול השליטה של "לה רוחה" וייאלצו להסתפק כעת רק במשחק על המקום השלישי.

"השחקנים הרוסים", שיתף דידייה דשאן בכאב בסיום. "אבל אנחנו חייבים להיות הגיוניים, היינו נחותים מבחינה טכנית וזו אשמתנו. יחד עם זאת, אני הולך לשאול שאלה: האם השופט היה ברמה המתאימה לניהול חצי גמר? אני לא מתכוון לענות על זה, אבל היו לא מעט סיטואציות... השיפוט? אם אגיד משהו, אני אשמע כמו בכיין רק בגלל שהפסדנו. יש את הפנדל, אבל זה לא הכל, זה מצטרף לכל השאר. אין לי שום דבר אישי נגד השופט הערב, אבל תשאלו את עצמכם את השאלה הזו".

“אני לא לוקח שום דבר מהדברים הטובים שעשינו”

המאמן הצרפתי המשיך בניתוח המקצועי והחמיא ליריבה: "הסיבה העיקרית להפסד היא שפשוט היינו מתחת לרמתנו הרגילה, עם כמה טעויות טכניות ומסירות שיכולנו לייצר מהן הזדמנויות. זה הרמה הגבוהה ביותר, אפילו שזה כואב. אנחנו הולכים לשחק במשחק על המקום השלישי.

דידייה דשאן עצבני (IMAGO)

“אני לא רוצה לבטל את כל מה שעשינו בטורניר, אבל במשחק הזה, ספרד הראתה משהו נוסף. היה חסר לנו דיוק טכני ואנרגיה. הספרדים טובים מאוד בפירוק התקפות בזכות חיזוי מראש ומסירות, ורצינו לייצר להם יותר בעיות בחלק ההתקפי".

כשנשאל על עתידו והתחושות האישיות שלו, ענה דשאן: "אני לא חושב על עצמי. הכנתי את המשחק עם השחקנים במטרה לעשות הכל כדי ללכת עד הסוף. לא הצלחנו והאכזבה חזקה מאוד, אבל אני לא לוקח שום דבר מהדברים הטובים שעשינו. חשבתי שהתאוששנו טוב מאוד, ואני לא גורע דבר מהנבחרת הספרדית ששלטה במשחק".