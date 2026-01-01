עמדו במילה שלהם: הנבואה של פדרי וימאל שהתגשמה

אחרי ההפסד בגמר ליגת האומות, קשר ברצלונה העלה פוסט עם תאריך גמר המונדיאל ("19 ביולי, 2026"), חברו לקבוצה שיתף, והצמד חזה את ההעפלה המרגשת

הכדורגל העולמי קיבל אמש (שלישי) עוד רגע של קסם, אבל מתברר שההעפלה של נבחרת ספרד לגמר הגדול של מונדיאל 2026 אחרי הניצחון על צרפת ממש לא הגיעה משום מקום - לפחות אם תשאלו את פדרי ולאמין ימאל, שחזו את הכל מראש.

הסיפור המדהים הזה מתחיל עוד אחרי ההפסד של הלה רוחהה בגמר ליגת האומות. בזמן שהנבחרת ליקקה את הפצעים, פדרי העלה פוסט ממוקד לחשבון האינסטגרם שלו ובו כתב משפט אחד פשוט: "19 ביולי, 2026" - התאריך הרשמי של גמר גביע העולם. חברו לברצלונה ולנבחרת, לאמין ימאל, מיהר לשתף את הפוסט וליישר קו עם החזון.

אמבפה ולאמין ימאל בגמר ליגת האומות (רויטרס)

אמש, השניים הוכיחו שהם עומדים במילה שלהם. ספרד הבטיחה את מקומה במשחק על התואר הודות תצוגה אדירה של כדורגל ושליטה מול הצרפתים. מי שהיה חתום על הניצחון הם מיקל אויארסבאל, שתרגם לכיבוש פנדל שסחט לאמין ימאל בעצמו, ופדרו פורו שחתם את התוצאה. הספרדים כבר נמצאים בניו יורק, שם הם יעשו את הצעד האחרון בהחלט בניסיון לזכות בכוכב השני בהיסטוריה של הנבחרת - בדיוק כפי שפדרי וימאל הבטיחו.