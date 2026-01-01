"זה אמיתי", "ספרד גרמה לצרפת להיראות ממוצעת"

בספרד התמוגגו מהעלייה של הלה רוחה לגמר אחרי ה-0:2 בחצי: "איזו נבחרת מדהימה, עוד לילה היסטורי. עשתה מה שהיא רוצה והעלימה את הטריקולור מהמגרש"

נבחרת ספרד הבטיחה אמש (שלישי) את מקומה בגמר הגדול של מונדיאל 2026 לאחר ניצחון 0:2 מרשים על צרפת בחצי הגמר. 16 שנים אחרי הזכייה ההיסטורית ההיא בדרום אפריקה, הלה רוחה שוב במרחק פסיעה אחת מהתואר הנכסף של הכדורגל העולמי.

ב’מארקה’ חגגו את ההישג העצום והחזירו את האוהדים לשנת 2010: "מה שלא ראיתם מעוד לילה היסטורי: 16 שנים מאוחר יותר! איזו נבחרת מדהימה! אויארסבאל, בקו אחד עם המיתוסים... כי הוא אחד מהם. זה אמיתי שוב, אנחנו לגמר".

"צבא של לוחמים שרקד סביב החולצות הכחולות"

ב'אס' התמוגגו מהעליונות של הנבחרת: "צבא של לוחמים שספג וניטרל את כל כוח האש של צרפת, שלה הונח שיש ארסנל בלתי נגמר. של קבוצת כישרונות שבסופו של דבר רקדה סביב החולצות הכחולות. מדרום אפריקה לארצות הברית. מיוהנסבורג לניו יורק צעד אחד מלעשות היסטוריה גדולה עוד יותר, כי מה שכבר קרה – הוא כבר היסטוריה".

שחקני נבחרת ספרד שמחים (רויטרס)

גם ב-’BBC’ נדהמו מהעליונות החד צדדית על כר הדשא: "ספרד עשתה מה שהיא רוצה מול צרפת. היא השפילה אותה. נתנו לצרפת כל כך הרבה מחמאות בטורניר הזה, אבל היא פשוט הועפה הצידה. הם פשוט העלימו את הצרפתים מהמגרש. כמה קל זה היה עבור ספרד? היא גרמה לצרפת להיראות ממוצעת לחלוטין".