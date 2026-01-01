לא יכול עליו: מאזן האימים של אמבפה מול ימאל

הכוכב לא ניצח את הספרדי בנוקאאוט בשום מסגרת מאז שחתם בריאל, ונפרד מהמונדיאל כששבר את שיא ההופעות בטורניר בצרפת (וגם הפסיד לראשונה ב-90 דקות)

נבחרת ספרד העפילה לגמר מונדיאל 2026 לאחר שניצחה 0:2 את צרפת, במשחק שבו שוב התברר כי לאמין ימאל הוא אחד היריבים הקשים ביותר עבור קיליאן אמבפה. עבור כוכב צרפת וריאל מדריד מדובר בערב היסטורי, אך מהסיבות הלא נכונות, כאשר לראשונה בקריירה הוא הודח בחצי גמר מונדיאל ולא הצליח להעפיל למשחק הגמר.

המשחק היה גם ה-21 של אמבפה בגביע העולם, ובכך הוא שבר את שיא ההופעות של שחקן בנבחרת צרפת במפעל, כשהוא עוקף את הוגו לוריס (20) ועולה למקום הראשון בכל הזמנים. אנטואן גריזמן מדורג שלישי עם 19 הופעות.

אלא שהשיא האישי לא מנע את סיומו של רצף נדיר. עד הערב, אמבפה מעולם לא הפסיד משחק מונדיאל ב-90 דקות, וב-18 המשחקים שבהם פתח בהרכב הוא לא הפסיד אפילו פעם אחת, עם מאזן של 17 ניצחונות ותיקו אחד, הנתון הגבוה ביותר אי פעם לשחקן שפתח במשחקי גביע העולם מבלי להפסיד. הרצף המרשים הזה הגיע לסיומו מול ספרד.

אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

לאמין ימאל שוב ניצח את אמבפה, צרפת נעצרה

המפגש בין לאמין ימאל לאמבפה המשיך מגמה ברורה. זה היה המשחק ה-11 שבו השניים ניצבו משני עברי המתרס, הן ברמת הנבחרות והן ברמת המועדונים, כאשר ימאל ניצח כעת בתשעה מתוך 11 המפגשים ביניהם.

מאז שאמבפה הצטרף לריאל מדריד, הוא עדיין לא הצליח לנצח את ימאל במשחק נוקאאוט. הרשימה כוללת את חצי גמר יורו 2024, גמר הסופר קאפ הספרדי ב-2025, גמר גביע המלך ב-2025, חצי גמר ליגת האומות ב-2025, גמר הסופר קאפ ב-2026 וכעת גם חצי גמר מונדיאל 2026.

צרפת, שהגיעה לחצי גמר המונדיאל בפעם השמינית בתולדותיה, יותר מכל נבחרת אחרת מלבד גרמניה (12), לא הצליחה לשחזר את ההצלחות מהעבר. לאחר הפסדים בחצאי הגמר ב-1958, 1982 ו-1986, היא ניצחה בארבעת חצאי הגמר הבאים שלה ב-1998, 2006, 2018 ו-2022, אך הרצף הזה נקטע מול ספרד.

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גם מבחינה התקפית זה היה ערב חלש במיוחד של הטריקולור. לאחר 75 דקות לצרפת עדיין לא הייתה אפילו בעיטה אחת למסגרת, בעוד מדד השערים הצפויים (xG) שלה עמד על 0.16 בלבד. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה מאז גמר מונדיאל 2022 מול ארגנטינה שבה מצאה את עצמה בפיגור 2:0 במשחק גביע העולם.

בסיום, ספרד חגגה העפלה לגמר, בעוד אמבפה נותר עם שיא אישי מרשים של הופעות, אך גם עם הפסד ראשון ב-90 דקות במונדיאל ועם העובדה שלראשונה בקריירה הוא לא מצליח להוביל את צרפת אל משחק הגמר.