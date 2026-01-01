אוהדי בית"ר ירושלים תקפו את מאבטחי הרכבת

הצהובים מהבירה פתחו עונה עם אימון חגיגי מלווה בשירים ובאבוקות, אלא שבסיום האירוע נרשם מקרה חריג, כשמאבטח אחד אף הותקף באגרופים וטופל במקום

בית”ר ירושלים פתחה היום (שלישי) את עונת 2026/27 עם אימון הפתיחה בבית וגן, אליו הגיעו אלפי אוהדים, שרו לשחקנים ולצוות המקצועי והדליקו אבוקות, אירוע שהסלים במעט עד כדי שריפה קטנה באזור.

בסיום האימון עשרות אוהדים סירבו להישמע להנחיות הבידוק בתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים, פרצו למתחם בכוח ותקפו את מאבטחי הרכבת, כשאחד הותקף באגרופים וטופל במקום, אך מצבו טוב והוא מתאושש בביתו. כוחות ביטחון שהוזעקו למקום סייעו בהשבת הסדר, והחשוד בתקיפה נעצר והוגשה נגדו תלונה במשטרה.

מרכבת ישראל נמסר: “רכבת ישראל מוקיעה בחריפות כל גילוי אלימות כלפי עובדינו ורואה בחומרה את הפגיעה בביטחון הציבור והצוות. נמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף גורמי האכיפה כדי להבטיח את שלומם של הנוסעים והעובדים ולמצות את הדין עם המעורבים”.