שבר את השיא של וייה: אויארסבאל במונדיאל חלומי

החלוץ כבש הכי הרבה גולים אי פעם בעונה אחת במדי נבחרתו והשתווה לאגדות ספרד עם הכי הרבה שערים אי פעם בגביע עולם אחד. וגם: הרשימה שאליה נכנס

מיקל אויארסבאל ממשיך לרשום את שמו בדפי ההיסטוריה של נבחרת ספרד. חלוץ ריאל סוסיאדד העלה את לה רוחה ליתרון מול צרפת בחצי גמר מונדיאל 2026, כשדייק מהנקודה הלבנה לאחר שלוקה דין הכשיל את לאמין ימאל ברחבה. השער היה החמישי שלו בטורניר והמשיך רצף של הישגים יוצאי דופן במדים הלאומיים.

עד כה כבש אויארסבאל חמישה שערים בשבעה משחקים במונדיאל, ובכך השווה את שיא השערים של שחקן ספרדי בטורניר גביע עולם בודד. לפניו עשו זאת רק אמיליו בוטרגניו, שכבש חמישה שערים במונדיאל 1986, ודויד וייה, שסיים עם חמישה שערים במונדיאל 2010.

שובר שיאים ברגעים הגדולים

השער מול צרפת גם הפך את אויארסבאל לשחקן השישי בלבד בתולדות נבחרת ספרד שמגיע ל-30 שערים או יותר במדים הלאומיים. הוא הצטרף לרשימה היוקרתית הכוללת את דויד וייה, ראול, פרננדו טורס, אלברו מוראטה ודויד סילבה.

מיקל אויארסבאל בועט את הפנדל (רויטרס)

מעבר לכך, העונה הנוכחית הפכה להיסטורית עבורו. לאויארסבאל כבר 14 שערים ב-15 הופעות במדי ספרד בעונת 2025/26, שיא חדש לנבחרת, ששבר את השיא הקודם של דויד וייה, שכבש 13 שערים בעונת 2008/09.

גם ברגעי ההכרעה ממשיך החלוץ להוכיח את עצמו. בין הישגיו הבולטים בשנים האחרונות: שער בגמר גביע המלך ב-2021, שער נוסף בגמר גביע המלך ב-2026, שער הניצחון בגמר יורו 2024, צמד בשלב 32 האחרונות של מונדיאל 2026 וכעת גם שער בחצי גמר גביע העולם מול צרפת, נתונים שמבססים את מעמדו כאחד משחקני ההכרעה הגדולים של הכדורגל הספרדי בשנים האחרונות.