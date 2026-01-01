מפתיע: ויקינגור ניצחה את גיור ותפגוש את ב"ש

האיסלנדים הפתיעו את אלופת הונגריה אחרי שניצחון 0:1 במשחק הראשון ותיקו 2:2 בגומלין הספיק להם כדי לפגוש את קוז'וק ושחקניו בסיבוב המוקדמות השני

נקבעה היריבה של הפועל באר שבע בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות: האדומים ייפגשו את ויקינגור ריקיאוויק, לאחר שהקבוצה מאיסלנד רשמה הערב (שלישי) הישג מפתיע במיוחד לאחר שהדיחה את גיור ההונגרית בסיבוב המוקדמות הראשון.

האיסלנדים הגיעו לגומלין בהונגריה עם יתרון מינימלי, זאת לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים הסתיים ב-0:1 לזכות ויקינגור. במשחק הגומלין שנערך הערב על אדמת הונגריה, נפרדו שתי הקבוצות ב-2:2, תוצאה שהספיקה לוויקינגור כדי להבטיח את הכרטיס לשלב הבא על חשבון ההונגרים, ולהמשיך למפגש מסקרן מול הפועל באר שבע.

רן קוז'וק. יעבור סיבוב? (ראובן שוורץ)

המפגש הראשון של הפועל באר שבע מול ויקינגור ריקיאוויק ייערך בחוץ ב-21 או ב-22 ביולי, כשהגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-29 ביולי, בעיר סומבטהיי שבהונגריה.