רכש גדול: גיל יצחק חתם ל-3 שנים בבני אילת

לאחר קאניוק שהצטרף לקבוצה הדרומית וקובי רפואה שמונה למנהל מקצועי, גם החלוץ המנוסה, מלך שערי הליגה הלאומית, עובר למועדון. שכרו המלא בפנים

רכש משמעותי מאוד לקבוצה הדרומית. החלוץ המנוסה, גיל יצחק, חתם הערב (שלישי) ל-3 שנים בבני אילת, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

לאור ההצעה שקיבל מלך השערים של הליגה הלאומית הוא החליט לבסוף לחתום בקבוצה בקבוצה מהליגה הרביעית (ליגה ב’) וצפוי לקבל כ-400 אלף שקל נטו לעונה.

כזכור, הרכש של החלוץ המנוסה בן ה-33 מצטרף לשורת הרכש של המועדון הדרומי, כולל הקשר גידי קניוק וקובי רפואה, שכבר מונה כמנהל המקצועי של הקבוצה הדרומית בארץ.

שלל תחנות במהלך הקריירה

יצחק עבר שלל תחנות בקריירה שלו, כשהאחרונה שבהן הייתה מכבי יפו, אליה חזר מבני יהודה. החלוץ שיחק בנוסף במכבי נתניה, הפועל תל אביב, הפועל כפר סבא, מכבי שעריים והפועל ראשון לציון.