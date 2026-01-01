אין כמו בבית: זילברמן בחר במכבי קריית גת

הבלם הצעיר ששב במהלך העונה האחרונה למכבי קריית גת, אחרי שהיה בשתי קבוצות בליגות הבכירות, החליט להמשיך עם הקבוצה גם בליגה הלאומית לשתי עונות

קבוצת הנוער של מכבי קריית גת השלימה בחודש מאי שתי עליות רצופות מהדרג המחוזי ועד המחוז הדרומי של הליגה הלאומית, תחת הדרכתו של המאמן, דוד שלמה. הקבוצה נערכת לקראת החזרה לליגה הלאומית אחרי 11 עונות, בידיעה שתצטרך להוסיף לשלד הקיים כמות נכבדת של שחקנים מבחוץ.

עלייתה של הקבוצה הבוגרת לליגה הלאומית והעובדה שמחלקת הנוער של קריית גת טיפחה לאורך השנים לא מעט כישרונות, שהגיעו לליגות הבכירות, בהם עילאי חג’ג’ ועידו שחר, גורמת ללא מעט שחקנים לרצות להצטרף לקבוצה, שתודרך גם העונה ע”י דוד שלמה, כשלצוות מצטרף כעוזר מאמן אור לוי, שמגיע ממחלקת הנוער של מ.ס אשדוד.

כבר בעונה שעברה במכבי קריית גת חשבו קדימה, כשבמהלך העונה הוחלט לצרף שני שחקנים מליגת העל לנוער: הקשר רפאל כהן (2007) הגיע מבני יהודה ת”א בשורותיה השתלב בהצלחה, הבלם אלירן זילברמן (2008), שהחל את העונה בהפועל באר שבע, אך לא הרבה לשחק בשורותיה, הצטרף באמצע העונה, רשם עשר הופעות, כבש ארבעה שערים - וסייע לקבוצה בהשגת המטרה.

אלירן זילברמן (ולדי מויסייב)

מפוטנציאל לשחקן הרכב

במועדון הדרומי רואים בשחקן פוטנציאל לטווח ארוך, על כן הוחלט להמשיך את ההתקשרות עמו לשתי עונות עם אופציה להמשך. השחקן ייצא עם הקבוצה הבוגרת למחנה אימונים בסרביה, אליו הצטרף גם שחקן ההתקפה המצטיין, תומר דורזי (2007) - שימשיך כחריג גיל בקבוצת הנוער וצפוי להיות שחקן מרכזי בהתקפה יחד עם רועי צידון (2008), שלבש גם הוא את מדי הקבוצה הבוגרת בעונה שעברה.

אלירן זילברמן גדל והתפתח בחטיבה הצעירה של המחלקה - בשמה הקודם עירוני קריית גת. בשנתון ילדים א’ עבר לקבוצת הדרום של הפועל ת”א ולאחר שתי עונות עבר בשנתון נערים ב’ עבר להפועל באר שבע. בקבוצת שנתון 2008 של הפועל באר שבע אלירן זילברמן הרבה לשחק, הן בקבוצת נערים ב’ והן בקבוצת נערים א’. בעונה שעברה עלה לקבוצת הנוער של באר שבע, רשם ארבע הופעות חלקיות במשחקים בהם עלה כמחליף, משם נסללה דרכו חזרה לקריית גת. אלירן זילברמן ועילאי קולדין, שבעונה שעברה שיחק עם קבוצת הבוגרים, עתידים להיות גם העונה שני הבלמים המרכזיים של העולה החדשה.