ברגל ימין: הפועל פ"ת ניצחה 0:2 את ספרטק פלבן

המלאבסים גברו על היריבה הבולגרית מהליגה השנייה במשחק הפותח של המחנה, מזל ואביב כבשו. קליי יצטרף רק עם החזרה לארץ, קימבידי אמור להגיע תוך ימים

הפועל פ"ת פתחה הערב (שלישי) ברגל ימין את משחקי האימון שלה במחנה שנערך בבולגריה, כשגברה 0:2 על ספרטק פלבן מליגת המשנה המקומית.

שביט מזל המשיך את הכושר הטוב מהעונה שעברה כשכבש ראשון, כאשר הנבחן גלעד אביב הוסיף את השער השני במחצית השנייה, כשבשורות פ"ת המשיכו להיעדר שחקני ההתקפה קליי וקרים קימבידי. צ'אפיוקה סונגה, ערך בכורה בהרכב מאז החלים מהפציעה.

בנוגע לשחקן מקאבו ורדה, ישנו קושי להנחיתו במחנה והוא צפוי לחבור לחבריו רק לאחר החזרה לישראל, ארבעה ימים לפני הדרבי בגביע הטוטו. לגבי קימבידי, יש אופטימיות גדולה יותר שינחת במחנה בימים הקרובים.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (הפועל פ"ת)

ההרכב שפתח במשחק: עומר כץ, אבישי כהן, אלכס מוסונדה, אוראל דגני, יזן נסאר, תומר אלטמן, נעם כהן, רועי דוד, גיא בדש, צ'פיוקה סונגה ושביט מזל.

עוד שותפו: בוני אמיאן, עומרי כהן, הראל שלום, רוי ששון, עמית משיח, יהלי שאבו (נבחן), עומר קורסיה (נבחן), גלעד אביב (נבחן), טדרוס דמאלש, עידו טסה, סתיו ישראלי, אביעד חקיקי, נחמן אסל, מג'ד דחלה (נבחן) ועידו בן זאב (נבחן).