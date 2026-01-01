הפועל חיפה תצרף שחקן התקפה ניגרי למחנה האימון

האדומים מהכרמל מתכוננים לעונת 2026/27 במחנה האימון בבולגריה, אליו יצטרף למבחנים קנת מאמה, ששיחק בעבר בטורקיה וספרד. קייטה צפוי להצטרף גם כן

הפועל חיפה ממשיכה להתכונן לקראת עונת 2026/27 בליגת העל ונמצאת במחנה האימונים בבנסקו שבבולגריה, כאשר הלילה יצטרף למחנה שחקן הכנף/חלוץ הניגרי, קנת מאמה (28, 1.82’), שייבחן במהלך השבוע הקרוב.

מאמה שיחק בשלוש העונות האחרונות בליגה הטורקית השנייה במדי ואנספור וגוזטאפ עימה עלה לליגה הבכירה בטורקיה, ובליגה השנייה בספרד במדי קסטליון.

הקשר שיק קייטה צפוי להצטרף למחנה בימים הקרובים לאחר שטרם התקבלה הוויזה שלו (ויזת שאנגן) ע"י שגרירות בולגריה בישראל. הבעלים יואב כץ צפוי להצטרף מחר למחנה גם כן, כשהקבוצה תקיים את משחק ההכנה הראשון שלה מול טאוטה האלבנית.