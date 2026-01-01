יורי טילמנס חתם רשמית במנצ'סטר יונייטד

הקשר הבלגי שהוביל את נבחרתו במונדיאל וזכה בליגה האירופית עם אסטון וילה נרכש תמורת 35 מיליון ליש"ט, וישחק באולד טראפורד בחמש השנים הקרובות

מנצ'סטר יונייטד השלימה רכש משמעותי למרכז השדה כשהחתימה את הקשר הבלגי יורי טילמנס בחוזה לחמש שנים. השדים האדומים ניצלו את סעיף השחרור שלו באסטון וילה, שעמד על 35 מיליון פאונד, כדי לצרף את השחקן המנוסה בן ה-29. טילמנס צפוי להפוך לעמוד תווך בבניית הקישור מחדש תחת המאמן מייקל קאריק, לצד אנדריי סנטוס שהצטרף גם הוא השבוע.

הקריירה של טילמנס התאפיינה מגיל צעיר בציפיות אדירות, כשהפך באנדרלכט לבלגי הצעיר ביותר אי פעם בליגת האלופות בגיל 16. לאחר תקופה במונאקו הצרפתית, הוא עבר בינואר 2019 ללסטר סיטי והפוך לאחד הקשרים הבולטים בליגה האנגלית. הרגע הבלתי נשכח שלו במדי השועלים נרשם ב-2021, כשכבש את שער הניצחון המרהיב בגמר הגביע האנגלי מול צ'לסי והעניק למועדון תואר היסטורי.

מהליגה האירופית ועד למונדיאל

בקיץ 2023 עבר טילמנס לאסטון וילה של אונאי אמרי, שם הפגין דומיננטיות שהעניקה לו את תארי שחקן העונה של האוהדים והשחקנים. הוא עזר לקבוצה להעפיל פעמיים לליגת האלופות, ובסך הכל רשם 134 הופעות ו-10 שערים במדיה. במאי האחרון, כשכבש שער נהדר והוביל את וילה לזכייה אירופית היסטורית.

יורי טילמנס עם גביע הליגה האירופית במדי אסטון וילה (IMAGO)

במקביל להצלחתו במועדונים, טילמנס כיכב במונדיאל 2026 הנוכחי והפגין מנהיגות יוצאת דופן כקפטן נבחרת בלגיה. רגע השיא שלו בטורניר נרשם בשלב 32 האחרונות מול סנגל, כשכבש צמד דרמטי כולל שער שוויון בדקה ה-89 ופנדל מנצח בהארכה. למרות שנפצע בחימום לפני רבע הגמר, היכולת שהציג בטורניר הוכיחה שהוא מוכן לאתגר הגדול הבא בקריירה.

יורי טילמנס חוגג את השער (רויטרס)

“כשיונייטד מתקשרת, אתה לא חושב פעמיים”

אסטון וילה נפרדה מהקשר הבלגי בהודעה מכבדת וחמה במיוחד, שהעידה על מעמדו העצום במועדון ובחדר ההלבשה: "טילמנס היה חביב הקהל באסטון וילה וחבר אהוב ומוערך מאוד בחדר ההלבשה", נכתב בהודעה הרשמית. "כולם במועדון רוצים להודות ליורי על השירות שלו ולאחל לו את הטוב ביותר בהמשך הדרך המקצועית שלו".

יורי טילמנס חוגג (IMAGO)

לאחר החתימה, יורי טילמנס לא הסתיר את התרגשותו מהמעבר לחלק האדום של מנצ'סטר: "קשה לתאר כמה אני גאה. כשמנצ'סטר יונייטד מתקשרת, אתה לא חושב פעמיים. לחתום במועדון כזה זה מדהים ומהווה שיא של שנים של השקעה". הקשר סיכם עם מסר נחרץ לאוהדים: "הייתה לי הזכות לחוות הצלחות וזה רק הגביר את הרעב שלי. השאיפה במועדון ברורה, כולנו נחושים להילחם על התארים הגדולים ביותר".