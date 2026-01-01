בכל זאת יירד לאילת: שודרגה ההצעה לגיל יצחק

ברקע הרצון של החלוץ בן ה-33 לשחק בליגה הלאומית, אי אפשר היה לסרב לסכום האסטרונומי במונחי הליגות הנמוכות לפרויקט של דוד וטורי וקובי רפואה

גיל יצחק, החלוץ בן ה-33, יהיה לשחקנה של מכבי בני אילת בעונה הבאה וישחק לראשונה בליגה ב׳ תמורת סכום הגבוה מ-300 אלף ש״ח, זאת לאחר שההצעות שהגיעו מהליגה הלאומית לא סיפקו אותו וברקע רצונו העז להישאר בליגה של הגדולים, יירד לליגות הנמוכות.

יצחק סיים את העונה החולפת עם 19 שערים בכל המסגרות במדי מכבי יפו מהלאומית, כש-16 מהם נכבשו בליגה עצמה. כבר שלוש שנים רצופות שהחלוץ מספק למעלה מ-15 שערים בכל המסגרות בקבוצות בהן שיחק בליגה הלאומית בשנים האחרונות.

גיל החל את הקריירה המקצועית שלו בבני יהודה ת״א ובין השנים 2011 ל-2017 היה שייך לכתומים כשבין לבין יצא להשאלה במכבי שעריים, איתה זכה בגביע הטוטו בלאומית. בהמשך שיחק בהפועל תל אביב, הפועל ראשון לציון, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא ומכבי חיפה.