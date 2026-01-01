אמיר לובין הצטרף להנהלת הפועל תל אביב

מי שהיה בעבר יו"ר קבוצת הכדורגל של האדומים בשתי קדנציות ואף שימש כמנכ"ל המועדון מגיע כעת לקבוצת הכדורסל וצפוי לכהן בתפקיד בכיר. כל הפרטים

אמיר לובין מגיע לקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב. לובין הצטרף להנהלת הקבוצה, וצפוי להיות בתפקיד בכיר.

בהפועל ת״א מספרים כי לובין הגיע היום לראשונה למשרדי המועדון. לובין שימש בעבר בשתי קדנציות כיו״ר קבוצת הכדורגל של הפועל ת״א, והיה גם בחלק מהזמן מנכ״ל הקבוצה.

חסון בונה את הכוורת

הוא נחשב לאיש ניהול מוערך, מקצועי, בעל ניסיון רב, וההגעה שלו היא סנונית ראשונה עם הגעת אורן חסון לתפקיד יו״ר הקבוצה.

למעשה, חסון בונה כעת את הכוורת שלו בהפועל ת״א כדי להביא לשינויים שהקבוצה צריכה לעבור מבחינה ניהולית.