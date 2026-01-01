המשטרה עצרה חשוד במעורבות בירי ובהשלכת רימונים

התפתחות בפרשת תקיפת סניפי ג'פניקה שבבעלותו של אברמוב: החשוד, תושב ת"א בשנות ה-40 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במשרדי ימ"ר. צפויים עוד מעצרים

התפתחות משמעותית בפרשת סדרת התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה, שבבעלות בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב. היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב עצרה היום חשוד במעורבות באירועי הירי והשלכת הרימונים לעבר עסקים באזור גוש דן ומרכז הארץ.

מהמשטרה נמסר כי החשוד, תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במשרדי ימ"ר תל אביב. מחר הוא יובא לבית משפט השלום, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

צפויים עוד מעצרים

במשטרה ציינו כי החקירה נמצאת בעיצומה והבהירו כי צפויים מעצרים נוספים במסגרת הפרשה.

המעצר מגיע לאחר שלושה ימים של תקיפות נגד סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, שכללו בין היתר אירועי ירי, השלכת רימוני רסס, מטענים וניסיונות הצתה בסניפים בנתניה, הרצליה, עפולה, רמת גן, גבעתיים, קריית אונו ובמוקדים נוספים. על פי הערכות המשטרה, הרקע לאירועים הוא פלילי ונקשר לסכסוך בין ארגוני פשיעה.