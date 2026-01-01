אמבפה ודמבלה יפתחו בצרפת, ימאל ורודרי בספרד

אוליסה וברקולה ישלימו את חוליית ההתקפה של דשאן, שיעלה גם עם טשואמני, ראביו ולוקה דין. אולמו, אויארסבאל, דני אולמו וקוקורייה בהרכב הלה רוחה

רגעי האמת קרוב מתמיד. שלבי ההכרעה מתקרבים לסיומם במונדיאל 2026, כאשר הערב (שלישי, 22:00) יתקיים חצי הגמר הראשון אשר יפגיש לנו את אלופת העולם פעמיים, צרפת, עם אלופת העולם פעם אחת, ספרד, לקרב ענק בין שתיים מהנבחרות החזקות באירופה בטקסס, כשהמנצחת תעפיל לגמר הטורניר ותעשה צעד נוסף לעבר הנפת גביע העולם.

הרכב צרפת: מייק מנייאן, ז’ול קונדה, דיוט אומפאמקנו, וויליאם סאליבה, לוקה דין, אורליאן טשואמני, אדריאן ראביו, אוסמן דמבלה, מייקל אוליסה, בראדלי ברקולה וקיליאן אמבפה.

הרכב ספרד: אונאי סימון, פדרו פורו, פאו קוברסי, אמריק לאפורט, מארק קוקורייה, רודרי, פביאן רואיס, לאמין ימאל, דני אולמו, אלכס באאנה ומיקל אויארסבאל.

מייקל אוליסה (IMAGO)

קרב ענק, מעבר לכל דימיון ומעבר לכל מחשבה מסוימת, כשלא רק היוקרה על הפרק. משחק בין שתי הנבחרות הטובות באירופה, לפחות על פי דירוג פיפ"א (ספרד שנייה, צרפת שלישית). הטריקולור נגד לה רוחה, הכחול פוגש את האדום, קיליאן אמבפה מול לאמין ימעל, דידייה דשאן רוצה גמר כמו בפעמיים הקודמות ב-2022 ו-2018, לואיס דה לה פואנטה ואלופת אירופה מנגד רוצים גם התואר העולמי.

צרפת, שזכתה ב-2018, מציגה טורניר מדהים. שלב הבתים הסתיים עם 9 נקודות ולאחר מכן שלושה ניצחונות ללא ספיגת שער – 0:3 על שבדיה, 0:1 על פרגוואי ו-0:2 על מרוקו. דשאן ישבור הערב את שיא ההופעות של מאמן במשחקי גביע העולם עם משחקו ה-26 על הקווים, כשהעפלה שלישית ברציפות לגמר תכניס את הטריקולור לרשימה מצומצמת של שלוש נבחרות בלבד שעשו זאת.

בצד השני של המתרס, אלופת אירופה פתחה את הטורניר עם 0:0 מפתיע מול כף ורדה, אך אז התאוששה עם שני ניצחונות, סיימה במקום הראשון ולאחר מכן רשמה 0:3 על אוסטריה, 0:1 על פורטוגל ו-1:2 על בלגיה, כשמיקל מרינו האס כבש כמחליף את שער הניצחונות בשני המשחקים האחרונים. זוהי ההופעה השנייה בלבד של ספרד בחצי הגמר מאז הזכייה ב-2010, כשכן מאז מרץ 2024 היא לא הפסידה אף משחק ב-90 דקות תחת דה לה פואנטה, עם מאזן של 26 ניצחונות ו-10 תוצאות תיקו, כשאם זה יימשך, היא תשווה את שיא כל הזמנים של איטליה – 37 משחקים ללא הפסד בזמן החוקי.