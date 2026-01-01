טום קרוז, ספיד והכדור החדש: לקראת גמר המונדיאל

פיפ"א חשפה מי יופיע בטקס נעילת גביע העולם: גם ג'ניפר הדסון ורובי וויליאמס יככבו, מופע המחצית יימשך כ-11 דקות. גם כדור בעל עיצוב מיוחד הוצג

פיפ"א חשפה את כל הפרטים לקראת אירוע הסיום של מונדיאל 2026, שייערך לפני משחק הגמר באצטדיון ניו יורק–ניו ג'רזי. טקס הסיום יחגוג את המסע שעברו 48 הנבחרות לאורך הטורניר בשלוש המדינות המארחות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, וב-16 הערים שאירחו משחקים.

בטקס ישתתפו כמה מהשמות הגדולים בעולם הבידור והמוזיקה, בהם טום קרוז, לורה פאוזיני, ניקול שרזינגר, רובי וויליאמס וכוכב הרשת IShowSpeed. בנוסף, זוכת האמי, הגראמי, האוסקר והטוני ג'ניפר הדסון תבצע את ההמנון האמריקאי לפני שריקת הפתיחה.

הטקס מופק בשיתוף Balich Wonder Studio, וצפוי לשלב מוזיקה, תרבות וכדורגל כדי לסכם את הטורניר הגדול ביותר בתולדות גביע העולם. בפיפ"א הודיעו כי בימים הקרובים יפורסמו גם שמותיהם של אמנים ואורחים נוספים שישתתפו באירוע.

כוכב הרשת ספיד (IMAGO)

במקביל לטקס הפתיחה, ייערך גם מופע המחצית הראשון בתולדות גמר המונדיאל בסגנון הסופרבול, שיימשך 11 דקות. בין האמנים שכבר אושרו להופיע בו נמצאים ג'סטין ביבר, שאקירה, מדונה, BTS, ברנה בוי, גוסטבו דודאמל וכריס מרטין יחד עם מקהלת הילדים PS22 Chorus.

כדור חדש לשלבי ההכרעה

פיפ"א ואדידס הציגו גם את הכדור החדש שישמש בחצאי הגמר ובגמר המונדיאל, Trionda Final. הכדור החדש זוכה לעיצוב בצבעי זהב, שחור ולבן, בהשראת גביע העולם, והוא כולל גם את שמות כל הערים שאירחו משחקים בטורניר כחלק מהגרפיקה שעל הפאנלים.

מתכוננים לחצי גמר המונדיאל

למרות העיצוב החדש, הכדור ממשיך להשתמש במבנה ארבעת הפאנלים ובטכנולוגיית Snicko, המסייעת למערכת ה-VAR בקבלת החלטות קריטיות במהלך המשחקים.

ההחלטה להציג כדור חדש מגיעה לאחר ביקורת מצד שוערים רבים על הכדור הקודם, Trionda, שלטענתם התנהג באופן בלתי צפוי באוויר. בין השוערים שספגו ביקורת בעקבות שערים שספגו נמצאים ג'ורדן פיקפורד, אדואר מנדי וסנה לאמנס.

שוער העבר ג'ו הארט טען כי "אני באמת חושב שהכדור מגיע לשוערים הרבה יותר מהר מכפי שהם מרגישים ברגע הבעיטה", בעוד פול רובינסון הוסיף: "היו כמה מקרים שבהם הכדור הזה פשוט לא התנהג כפי שהיית מצפה. זה משהו שצריך לעקוב אחריו". עד כה נכבשו בטורניר עשרה שערים מחוץ לרחבה, כאשר ממוצע השערים למשחק עומד על 3.18, הנתון הגבוה ביותר במונדיאל מאז 1966.

הכדור החדש של חצי הגמר וגמר המונדיאל (פיפ"א)

החלפת הכדור בשלבי ההכרעה הפכה כבר למסורת. גם במונדיאל 2022 בקטאר הוחלף כדור ה-Al Rihla בכדור ה-Al Hilm לקראת חצאי הגמר והגמר. הפעם, השינוי ב-Trionda Final צפוי להיות בעיקר עיצובי, כאשר מאפייני המשחק של הכדור יישארו זהים.

עם הצגת הכדור אמר נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו: "כדור ה-Trionda Final לארבעת המשחקים האחרונים של מונדיאל 2026 כבר כאן. ה-Trionda האייקוני הביא כל כך הרבה שמחה בכל פעם שפגש את הרשת בטורניר הזה, והוא מגלם בצורה מושלמת את האחדות והתשוקה של המדינות המארחות, קנדה, מקסיקו וארצות הברית".