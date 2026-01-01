ליגת האלופות: הפועל לב השרון - נערים א'

היסטוריה מרגשת במועדון מהשרון, שיזכה בעונה הבאה לנציגות בליגה הלאומית. עובד נונה, מאמן הקבוצה, מסכם עונה מיוחדת ומביט לעונה הבאה באופטימיות

פינת "ליגת האלופות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות רשמית בשנתוני הנוער והנערים, מאירה הערב על קבוצת נערים א' של הפועל לב השרון - אלופת ליגת שרון, שעושה היסטוריה בקנה המידה של המועדון הצעיר, שהוקם בעונת 18/19 ומצוי בקצב התפתחות מרשים, על כך הרחבנו בכתבה שפורסמה בחודש מרץ האחרון. האליפות בה זכתה קבוצת שנתון 2009, שהיא קבוצת נערים א' הראשונה בהיסטוריה של המועדון - וזו שעל בסיס סגלה מוקמת קבוצת הנוער הראשונה של המועדון, היא האלופה הרשמית הראשונה של המועדון.

ליגת שרון בשנתון נערים א' הייתה קשה למעקב, בגלל חוסר האחידות בטבלה, בשל כמות המשחקים ששיחקו הקבוצות לאורך העונה. עם זאת, כבר מתחילת העונה ניתן היה להבחין, שהפועל לב השרון היא קבוצה בכירה בליגה. את הסיבוב הראשון של הליגה, בו נערכו 11 מחזורי ליגה, סיימה הקבוצה עם מאזן של תשעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו - שהקנו לה את המקום בפסגת הטבלה, כשלזכותה יתרון של חמש נקודות על פני הפועל חדרה מערב. למרות שספגה שני הפסדים בחמשת המחזורים הראשונים של הסיבוב השני - מה שהוריד אותה מפסגת הטבלה באופן זמני, הקבוצה ידעה לחזור בגדול ואת העונה היא סיימה במקום הראשון, כשלזכותה מאזן של 15 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, שהקנו לה 47 נקודות ויתרון של חמש נקודות על פני מכבי כפר סבא - סגנית האלופה.

הפועל לב השרון סיימה את העונה עם מאזן של כ-82.5 אחוזי הצלחה. הגנת הקבוצה בראשות השוער ניצן עין גל והמגן הימני, איתמר קמחי - שהבקיע ארבעה שערים, ספגה 17 שערים בלבד - פחות ממחצית הספיגות של מכבי כפר סבא, שספגה 36 שערים. ההתקפה של לב השרון הייתה העוצמתית בליגה עם 74 שערים, כשעל 18 מהם חתום מלך השערים, הקפטן אריאל ימיני, על 12 מהשערים חתום הראל בר.

טרום ב לב השרון (באדיבות המועדון)

את הקבוצה הוביל להצלחה הגדולה המאמן, עובד נונה, ששם את הדגשים שעזרו ליצור את ההישג הגדול: “הגורמים המרכזים להצלחת הקבוצה - עבודת צוות מצוינת. כל שחקן הבין את תפקידו ותרם את חלקו למטרות הקבוצה. השחקנים הראו הרבה אופי, ויכולות מרשימות, וכמובן התעלו ברגעים חשובים בעיקר ברגעים הפחות טובים שהיו לנו העונה. בסך הכל, הכישרון וההשקעה של השחקנים תרמו לעונה המיוחדת הזו”.

עם איזה קשיים התמודדתם העונה, ואיזה מענה נתתם להם?

”אחד הקשיים שהתמודדנו עמם - חוסר יציבות ברמות הקצב של המשחק. בנוסף, גם סגל קצר. פתרנו את הבעיות הנ"ל עם הרבה שיחות אישיות, הרבה אמונה ביכולות שלהם, שינויים טקטיים וחיזוק הסגל עם שחקנים מקבוצת נערים ב', שתרמו המון בצד המקצועי. תקופת פגרת המלחמה היוותה בעיה קשה לכולנו. חשוב היה לנו לשמור על קשר, ולתמוך המון בשחקנים,וכמובן הצלחנו לשמור על שגרת אימונים מלאה בכל התקופה עם כל הקושי.דבר זה עזר לנו המון לשמור על המשכיות ורצינות לאורך התקופה”.



מה אתה צופה לשחקנים שלך בעונה הבאה בנוער?

”אני צופה עונה מרגשת ומאתגרת לשחקנים שלנו בעונה הבאה בנוער. עם ההתקדמות שראינו השנה, אני בטוח שהשחקנים שלנו ימשיכו להתקדם ולהתפתח במועדון ולהוביל את קבוצת הנוער להישגים”.



לאן פניך בעונה הבאה?

”אני אאמן את קבוצת נערים ב' של המועדון. אני שואף לבנות קבוצה מאוחדת, שתיתן הכל בכל רגע במגרש. מקווה לזכות באליפות נוספת, תוך כדי פיתוח אישי של שחקנים - שיאפשר להם להתקדם בעתיד”.