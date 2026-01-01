אוטומאו בדרך לריימס: הפועל י-ם תקבל 1.6 מיליון

הקשר המריא לצרפת, יעבור בדיקות רפואיות ויחתום בקבוצה. המועדון ציין 100 שנים להיווסדו באירוע חגיגי בהשתתפות כאלף אוהדים, שחקני עבר וראש העיר

הפועל ירושלים עומדת להשלים את אחת העסקאות הגדולות בתולדותיה. ג’ון אוטומאו המריא היום (שלישי) לצרפת, שם יעבור בדיקות רפואיות ומחר צפוי לחתום רשמית בריימס.

עם השלמת העסקה, הפועל ירושלים צפויה להכניס לקופתה כ-1.6 מיליון אירו, במה שמסתמן כאחד האקזיטים המרשימים של המועדון בשנים האחרונות. אוטומאו צמח במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, התקדם לקבוצה הבוגרת והפך לאחד הנכסים המשמעותיים של המועדון, שכעת קוצר את הפירות גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית.

100 שנים של אדום

במקביל לבשורות על מעברו של אוטומאו, חגגה הפועל ירושלים 100 שנים להיווסדה באירוע המרכזי של חגיגות המאה, שנערך במדשאות אולם האירועים עולמיא, מול הנוף של טיילת ארמון הנציב.

קהל הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

כאלף אוהדים מירושלים ומהארץ, לצד אוהדי הקבוצה המתגוררים בחו”ל, הגיעו לקחת חלק בחגיגות. שחקני הקבוצה ושחקניות המועדון השתתפו באירוע, לצד אגדות עבר של הפועל ירושלים, כשאחד מרגעי השיא היה הצגתו של גביע המדינה ההיסטורי מ-1973, שהובא במיוחד לטובת האוהדים.

במהלך הערב הוקרן סרט מיוחד שסיכם את מאה שנות קיומו של המועדון, והחגיגות נמשכו עם הופעות של אמיר שטרית ושל להקת האוהדים “תיקו טוב”.

יו”ר המועדון, יותם כרמון, אמר במהלך האירוע: “להיות אדום בירושלים זו אמירה. זו זהות, זווית, וזה קול. יש לכך משמעויות נרחבות מחוץ למגרש הכדורגל, והרבה פעמים זו אלטרנטיבה בועטת. אנחנו לא הכי גדולים ולא הכי מנצחים - אבל הכי גאים בקהילה שלנו, שאין שני לה בעולם”.

יותם כרמון נואם בטקס (באדיבות המועדון)

גם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בירך את המועדון ואמר: “מאה שנה להפועל ירושלים זה לא רק ספורט. זה מאה שנה של היסטוריה וזהות ירושלמית. המועדון הזה עבר הכל, עליות ומורדות, אבל האופי הירושלמי תמיד ניצח. עיריית ירושלים תמשיך לעמוד לצדכם, לתמוך ולפתח את המועדון. יישר כוח”