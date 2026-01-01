ויקטור תורגל לסירוגין ב-11, קאנגווה במסר מעודד

אופטימיות בהפועל ב"ש ממצבו של הכנף הברזילאי שעשוי לערוך את הבכורה כבר במשחק פתיחת העונה. הקשר הזמבי: "מתכוננים לעונה ארוכה, יאללה הפועל"

באימון הפועל באר שבע היום (שלישי) תרגל המאמן רן קוז'וק לסירוגין את הכנף הברזילאי ז'ואאו ויקטור בהרכב הראשון. שחקן הרכש עשוי לערוך את הופעת הבכורה הרשמית שלו במדים האדומים כבר במשחק פתיחת העונה.

ההחלטה לגבי הברזילאי תתקבל מחר, כשהפועל באר שבע הופתעה לטובה מהכושר הגופני שלו, אך קוז'וק מתלבט האם יהיה נכון לשלב אותו בהדרגה מאחר ולא ערך הכנה כמו יתר שחקני הסגל. לאור חסרונו של גיבריל דיופ המורחק, מי שתורגל במרכז ההגנה הוא הקפטן מיגל ויטור, שזוכה לעדיפות וצפוי לפתוח לצדו של הבלם הנוסף.

בתוך כך, קינגס קאנגווה העביר מסר מעודד לקראת פתיחת העונה. הקשר, שממשיך לעמוד במוקד ההתעניינות של קבוצות מחו"ל, פרסם סרטון מהאימונים וכתב: "מתכוננים לעונה ארוכה. יאללה הפועל", מסר שהתקבל בשמחה אצל אוהדי באר שבע, שמקווים לראות את אחד מכוכבי האליפות ממשיך בקבוצה גם בעונה הקרובה.