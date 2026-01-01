טיילר הירו שובר שתיקה אחרי העימות עם אדבאיו

הגארד שעבר למילווקי התייחס לאירוע האלים שהתרחש בשבוע שעבר בבית המלון, הבהיר כי הוא מתרכז בהשתלבות בקבוצתו החדשה וסיפר על יחסיו עם ארגון

טיילר הירו מנסה להשאיר את הדרמה מאחוריו. בראיון ל-ESPN, הרכש החדש של מילווקי באקס התייחס לראשונה לעימות הפיזי המדובר שהתרחש בשבוע שעבר בלאס וגאס מול חברו לשעבר למיאמי היט, באם אדבאיו, והבהיר כי פניו קדימה: "בכנות, אני רק מנסה לעבור את כל זה. אני ממוקד במילווקי ובבניית משהו מיוחד. הם כמובן העבירו בטרייד את השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה שלהם, אז אנחנו רוצים להגיע ולעזור להמשיך את מה שהם עשו שם".

עבור הירו, המעבר הוא סגירת מעגל בעיר הולדתו: "אני מוכן לחזור הביתה, לא כדי להוכיח שכולם טעו, אלא פשוט כדי שאוכל לייצג את העיר ואת המדינה".

הדברים מגיעים ימים ספורים לאחר חשיפת התקרית בבית המלון בווגאס. העימות החל כאשר אדבאיו התעמת עם הירו בעקבות ביקורת ברשתות החברתיות, בה הועלו תהיות האם שכרו של הסנטר מוצדק, ונרמז כי אם הירו היה בריא, הוא זה שהיה זקוק לעזרה מחבריו. הוויכוח הסלים, ועל פי מקורות אדבאיו הכה את הירו באזור הסנטר לפני שנוכחים במקום הפרידו ומנעו תגובה פיזית.

גורמים במיאמי סיפרו כי למרות שבע שנים טובות יחד, חל ריחוק ביניהם בשנה האחרונה. הירו שיחק 33 משחקים בלבד בשל פציעות והתקשה להסתגל לשיטה ההתקפית החדשה, נושא שאדבאיו, כקפטן, ביקר פומבית מספר פעמים, מה שיצר מועקה אצל הגארד בזמן ששמו עלה בדיונים על טרייד עבור יאניס אנטטוקומפו.

טיילר הירו עם יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

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למרות הסוף הצורם והעימות, הירו בחר לשדר מסר מפויס כלפי הארגון מפלורידה: "הכל מאהבה במיאמי. ראיתי כמה מהחברים, את צוות האימון ואת אנשי ההנהלה, הכל בסדר בינינו. זו פשוט הייתה הזדמנות עבור שני הצדדים לעשות ריסטארט ולקבל התחלה חדשה, ושנינו מאושרים מאוד מזה".