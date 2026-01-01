גביע ווינר סל 2026/27 יוצא לדרך: הרכב הבתים

המפעל ייפתח ב-8 בספטמבר עם שלב הבתים ו-14 קבוצות הליגה, כשהתל אביביות ברבע הגמר. הגמר בנובמבר בשל לו"ז צפוף, וסך הפרסים יוגדל בלמעלה מ-10%

גביע ווינר סל ייצא לדרך כבר ב-8 בספטמבר עם שלב הבתים. בגלל צפיפות לוח הזמנים, הוחלט השנה מראש לקיים את משחק הגמר בחודש נובמבר. תאריך סופי יפורסם בהמשך, בהתאם לזהות הקבוצות המשתתפות.

גם העונה יכלול המפעל את כל 14 קבוצות הליגה, כאשר אלופת המדינה מכבי תל אביב וסגניתה הפועל תל אביב יעפילו אוטומטית לרבע הגמר. יתר 12 הקבוצות יחולקו לשלושה דרגים בהתאם למיקומן בעונה הסדירה של 2025/26, ויוגרלו לארבעה בתים בני שלוש קבוצות כל אחד. כל קבוצה תקיים שני משחקים משחק בית אחד ומשחק חוץ אחד, כאשר ראשי הבתים יעפילו ישירות לרבע הגמר וסגניות הבתים יתמודדו במשחקי הפליי-אין על שני הכרטיסים הנוספים לשלב זה.

הרכב הבתים:

בית א’: הפועל העמק, מכבי רמת גן, הפועל גליל עליון.

בית ב’: הפועל חולון, עירוני קריית אתא, עירוני נס ציונה.

בית ג’: בני הרצליה, מכבי ראשון לציון, הפועל עירוני אילת.

בית ד’: הפועל ירושלים, הפועל באר שבע/דימונה, מכבי אשדוד.

משחקי רבע הגמר (תאריכים: 26–28 בספטמבר):

מכבי תל אביב – המנצחת בין סגנית א' לסגנית ב' הפועל תל אביב – המנצחת בין סגנית ג' לסגנית ד' ראש בית א' – ראש בית ב' ראש בית ג' – ראש בית ד'

משחקי חצי הגמר (תאריכים: 3–5 באוקטובר):

מנצחת רבע גמר מספר 1 – מנצחת רבע גמר מספר 4

מנצחת רבע גמר מספר 2 – מנצחת רבע גמר מספר 3

שלב הבתים יתקיים בין ה-8 ל-19 בספטמבר, משחקי הפליי-אין ייערכו ב-22 וב-23 בספטמבר, רבעי הגמר ב-26–28 בספטמבר, חצאי הגמר בין ה-3 ל-5 באוקטובר, והגמר יתקיים כאמור ב-8 או ב-15 בנובמבר. במקביל יתקיימו גם משחקי דירוג לכלל הקבוצות, כך שכל קבוצה תסיים את הטורניר עם מסגרת משחקים מלאה כהכנה לעונה הקרבה.

בנוסף, לאור הזינוק בהכנסות הליגה בעונה הקודמת, מנהלת ליגת ווינר סל מגדילה העונה את סך הפרסים הכספיים בגביע ווינר סל בלמעלה מ-10%.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

ארי שטינברג, יו”ר מנהלת ליגת ווינר סל: “גביע ווינר סל הוא יריית הפתיחה של עונת הכדורסל בישראל ומהווה הזדמנות מצוינת עבור הקבוצות והאוהדים להיכנס לאווירת התחרות, והוא מביא אותם מוכנים כבר מהשבועות הראשונים של העונה. הפורמט מעניק לכל הקבוצות משחקים משמעותיים כבר מהפתיחה, וכוכבי הליגה החדשים והישנים ייצרו עניין שיעניק חוויית כדורסל איכותית לקהל. אנחנו מצפים לפתיחת העונה ומאחלים הצלחה לכל הקבוצות״.