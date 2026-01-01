הג'וקר של סקאלוני: ניקו גונסאלס משנה משחק

שחקן הכנף העולה באופן קבוע מהספסל עם נתונים שמוכיחים כי נוכחותו על כר הדשא משפרת את המאזן של נבחרת ארגנטינה ומביאה למהפכים וניצחונות בטורניר

ניקולאס גונסאלס הפך לנשק הסודי ולגלגל ההצלה של המאמן ליונל סקאלוני במונדיאל. הנתונים מוכיחים כי בכל פעם שהוא עולה מהספסל, ארגנטינה משפרת את התוצאה, הופכת פיגורים ומנצחת. זה קרה מול אלג'יריה, אוסטריה וקייפ ורדה, והגיע לשיא בניצחונות הדרמטיים בנוקאאוט מול מצרים ושווייץ. למרות ששיחק רק 182 דקות בטורניר, הוא מדורג שני בנבחרת ביצירת מצבים ובמאבקי גובה, ומביא איתו למגרש עוצמה ושינוי אנרגטי מיידי.

ההופעה הגדולה שלו בקאמבק מול מצרים בשמינית הגמר סחטה מחמאות ענק מסקאלוני, שאמר: "אתה יכול להיות קוסם, אבל החלק החשוב הוא שיהיו לך שחקנים. אם אין לך על הספסל את הסוס גונסאלס, שרץ כמו חיה ומגיע לכל כדור, זו בעיה". ניקו גונסאלס התייחס בחיוך לכינוי בעקבות הספרינט הגדול שהוביל לשער הניצחון של אנסו פרננדס: "כולם קוראים לי הסוס. רצתי לשם בספרינט ונשבעתי לעצמי שלא אכפת לי להיפצע, אני חייב להגיע לשם. בואו ניתן ללאוטרו 30 אחוז על ההגבהה, לי 30 אחוז על הספרינט ולאנסו 40 אחוז על הסיומת".

הקשר לא הסתיר את הדרמה והטירוף שחווה באותו משחק מול המצרים. "בדקה ה-75, בפיגור 0:2, כבר אמרתי לעצמי: לאן לעזאזל אני הולך? אני חייב לארוז מזוודות”, הודה בגילוי לב. "אבל כ שעשינו 1:2 ידעתי שהשוויון יגיע. כשהמשחק הסתיים מעולם לא חוויתי דבר כזה, הרגשתי כאילו כבר זכינו במונדיאל. זה היה פשוט נפלא".

ליונל מסי קופץ אל עבר ניקו גונסאלס (IMAGO)

ההשפעה של מסי

המוטיבציה המרכזית של גונסאלס וחבריו במסע לעבר הגביע מגיעה מהקפטן שלהם, ליונל מסי. "לאו נותן לנו את הערך המוסף הזה, את הרצון להגיד 'אני אתן את החיים שלי בשבילך. בגלל האמביציה הבלתי נגמרת שלו, אנחנו פשוט מביאים את זה למגרש".