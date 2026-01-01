בן גביר למפכ"ל: עצרו את הירי והפגיעה בג'פניקה

השר לביטחון לאומי הורה למפכ"ל המשטרה להפשיל שרוולים בצל אירועי הירי לכיוון רשת המסעדות בבעלותו של אברמוב: "עצרו את ההשתוללות ופעלו בכל הכוח"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח עם מפכ"ל המשטרה, דני לוי, וביקש ממנו להורות למשטרה "להפשיל שרוולים" ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לעצור את גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה, הנמצאת בבעלות בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב.

בעקבות שורת האירועים האלימים בימים האחרונים, הורה בן גביר למפכ"ל "לעצור את ההשתוללות ולפעול בכל הכוח כדי לעצור את הדבר הזה". במשרד ציינו כי מדובר בפגיעות בסניפי הרשת ברמת גן, גבעתיים, הרצליה, נתניה, עפולה, תל אביב ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ.

גל התקיפות נגד ג'פניקה נמשך זה היום השלישי, כאשר על פי החשד מדובר באירועים הקשורים לסכסוך בין ארגוני הפשיעה ג'רושי ומוסלי. האירוע החמור ביותר התרחש הלילה בנתניה, שם התקבל דיווח על פיצוץ ושריפה בסניף הרשת. כוחות משטרה וכיבוי שהגיעו למקום מצאו נזק כבד, ובבדיקה ראשונית עלה חשד כי לעבר המסעדה הושלך פריט אמל"ח צבאי גנוב, ככל הנראה מטען או רימון. במשטרה הבהירו כי הרקע לאירוע הוא פלילי, ולמרבה המזל לא היו נפגעים.

הירי נמשך לפנות בוקר

מוקדם יותר באותו יום התגלו סימני ירי על שמשת סניף ג'פניקה בהרצליה. שוטרי תחנת גלילות וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו למקום, אספו ממצאים וסרקו מצלמות אבטחה בניסיון לאתר את היורים. גם במקרה זה קבעה המשטרה כי מדובר באירוע על רקע פלילי.

לפנות בוקר נרשם אירוע נוסף בעפולה, שם הושלך רימון רסס לעבר סניף הרשת באזור התעשייה. הפיצוץ גרם לנזק לעסק, אך לא היו נפגעים. גם במקרה זה מעריכים במשטרה כי מדובר בהמשך ישיר של הסכסוך בין גורמים עברייניים.

האירועים מצטרפים לשורת תקיפות שאירעו מאז מוצאי שבת: ניסיון הצתה של סניף ג'פניקה בגבעתיים, השלכת מטען צינור לעבר הסניף ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, השלכת רימון רסס לעבר סניף בקריית אונו וניסיון נוסף להצית את הסניף בבניין הוורד בגבעתיים. בכל המקרים לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש.