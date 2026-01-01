נבחרת העתודה ניצחה את פולין וסיימה ראשונה

הישג ענק: נבחרת הכדוריד השיגה 31:39 גדול על הפולנים ועלתה למשחקי הדירוג 9-16, מהם היא יכולה להעפיל לאליפות העולם. 13 שערים לשרון, 8 לאקשטיין

הישג ענק לנבחרת העתודה שלנו, שניצחה היום (שלישי) את פולין 31:39, סיימה את הבית במקום הראשון ועלתה למשחקי הדירוג 9-16, מהם היא יכולה להגיע לאליפות העולם.

הנבחרת הגיעה למשחק בידיעה שהיא צריכה ניצחון ב-7 שערים ואחרי ההפסדים לרומניה וצ'כיה זה נראה רחוק, אבל הנבחרת הגיעה למשחק הזה בצורה שונה, נחושה בהרבה, הצוות המקצועי לקח לא מעט סיכונים, כולל הרבה דקות ללא שוער וזה עבד.

המחצית הראשונה הייתה נהדרת. יונתן בן שטרית סיפק 7 עצירות ואסף שרון 7 שערים. דקות גדולות של הנבחרת העלו אותה ליתרון 8:12 עם שער של אקשטיין ממרחק וגיא רש ארמן שעלה מספסל הגדיל את היתרון. אריאל שהרבני הורחק בכרטיס אדום וגם כחול, שימנע ממנו מלשחק במשחק הבא, אבל זה לא עצר את המומנטום. הנבחרת הובילה 10:16 ובהפסקה 14:19 עם הרבה תקווה להמשך.

שחקני נבחרת העתודה בכדוריד חוגגים את הניצחון על פולין (EHF)

המחצית השנייה נפתחה לא טוב והפולנים צימקו ל-19:16, שרון החמיץ פנדל והפולנים המשיכו לצמק, אבל גולדשטיין בשער הראשון שלו עצר את הריצה ויחד עם רש הרמן וגולדשטיין החזירו את הנבחרת ליתרון 19:23. הפולנים לא נתנו לנבחרת אפשרות לברוח והמשחק נע בין 2-4 הפרש, אבל הרבע האחרון היה מדהים. גולדשטיין במחצית ענקית העלה ל-25:30 יחד עם דקות גדולות של איתן אלבז בשער הנבחרת התקרבה למטרה.

אקשטיין קבע 26:33 ועוד שער שלו העלה את הנבחת ל-26:35 בדקה 54. הפולנים בצמד צימקו ל-36:29, רש ארמן לוקח אחריות אקשטיין העלה ל-30:38 פחות משתי דקות לסיום ולא היה ראוי מאסף שרון, איש המשחק, להבקיע את השער המכריע.

שחקני נבחרת העתודה בכדוריד חוגגים (EHF)

כובשים: אסף שרון 13, טל אקשטיין 8, גיא רש ארמן 6, איתמר גולדשטיין 4, לואיק בקסו 4, יונתן פלח 2, עדי כהן 1, אורי כהן 1. שוערים: יונתן בנשטרית 7 עצירות מ-28 זריקות, איתן אלבז 5 עצירות מ-15 זריקות.