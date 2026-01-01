דאגה בברצלונה: דה יונג עלול להיעדר כ-4 חודשים

הקשר ההולנדי חזר לבדיקות השגרתיות של קדם העונה והתבשר על פציעה בברך שעלולה להרחיק אותו מהמגרשים לתקופה ארוכה ולהוות מכה להכנות של הקבוצה

על פי דיווח ב’מארקה’, פרנקי דה יונג חזר לברצלונה פצוע והוא סובל מפציעה חמורה בברכו. במועדון הקטלוני קיימת דאגה מקסימלית וחוששים מהגרוע מכל, כאשר לא נשלל התסריט שהוא ייאלץ להחמיץ מספר חודשים, וישנה אף הערכה המדברת על תקופת היעדרות של כארבעה חודשים מהמגרשים. אם תחזית זו אכן תתממש, הקשר לא יוכל לחזור לפעילות עד חודש נובמבר ויחמיץ חלק משמעותי מאוד מפתיחת העונה.

הקשר, שהתייצב לבדיקות יחד עם רונאלד אראוחו למרות ששניהם עדיין לא היו אמורים לשוב לאימונים בעקבות השתתפותם במונדיאל. צפוי לעבור סדרת בדיקות נוספת בימים הקרובים כדי לקבל אבחנה סופית ולקבוע את זמן ההיעדרות המדויק. בשלב זה, במועדון ומסביב לשחקן ממתינים במתח רב לתוצאות הרשמיות, כאשר ברצלונה טרם הוציאה הודעה רפואית רשמית בנושא. למרות זאת, כבר כעת ברור כי המצב אינו נראה טוב כלל.

אובדנו של הקשר מהווה מכה קשה להכנות של ברצלונה לעונת 2026/27 כאשר המאמן האנסי פליק כבר מעביר את אימוני הפתיחה של העונה החדשה, במיוחד לאור העובדה ששחקנים רבים עדיין לוקחים חלק במשחקי מונדיאל 2026.

פרנקי דה יונג ממשיך לסבול מהפציעות מהעבר (רויטרס)

עוד מכה ברצף הפציעות

עבור דה יונג, מדובר בהמשך ישיר ומתוסכל למזל הרע שמלווה אותו בגזרה הרפואית בשנים האחרונות. בעונה שעברה הוא החמיץ כמעט חודשיים של תחרות בגלל פציעה בשריר הירך, היעדרות שהתרחשה ברגע קריטי של העונה, בין סוף פברואר לתחילת אפריל.

עוד קודם לכן, סבל מהפציעה המוכרת בקרסול שאילצה אותו לעצור את פעילותו בשתי הזדמנויות שונות, והובילה במצטבר לשישה חודשים בחוץ שבמהלכם החמיץ לא פחות מ-31 משחקים. כעת, כאמור, הוא עומד שוב בפני סכנה של תקופת שיקום ארוכה וממושכת.