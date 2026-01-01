חסן חילו חתם ברדניצקי 1923 מהליגה הסרבית

הבלם הישראלי, ששיחק בעונה האחרונה כמושאל בסכנין, סגר אצל הסרבים בעסקת השאלה עד סוף העונה מקבוצתו היפנית. הוא צפוי להשתכר בכ-275 אלף יורו

שחקן בני סכנין בעונה האחרונה, חסן חילו, צפוי לחתום ברדניצקי 1923 עד תום העונה. חילו ,שמצוי כעת בסרביה ומיוצג על ידי פרקליטו עו״ד שי טל, היה מבוקש על ידי מכבי פ״ת והפועל רמת גן, אך החליט לחתום ברידנסקי 1923 עד סוף העונה. חילו חתום על הסכם עם הקבוצה היפנית, ג׳ו בילו אויטה, ואחרי שהושאל לסכנין יושאל עכשיו לרדניצקי 1923.

סכנין שמצוייה במחנה אימון בהונגריה הייתה עד אתמול מעוניינת מאוד בחילו גם לעונה הקרובה. בין הצדדים התנהל מו״מ במהלך הלילה האחרון, כאשר סכנין שיפרה את הצעתה והציעה לחילו, המיוצג על ידי עו״ד שי טל, הסכם ל-3 שנים אולם כאמור השחקן העדיף לחתום בקבוצה הסרבית עד סוף העונה. חילו צפוי להשתכר בקבוצה הסרבית סך של-275 אלף יורו, כאשר שכרו ישולם חצי על ידי הקבוצה היפנית ומחציתו על ידי הקבוצה הסרבית.

בקבוצה של יוסי אבוקסיס יהיו חייבים לחפש לפחות עוד שני בלמים בנוסף לאיאד אבו עבייד ומארון גנטוס וזאת אחרי עזיבתם של חילו ועומר קורסיה.