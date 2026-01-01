"לא ניתן לאף אחד להרוס את הענף הכי פופולרי פה"

יו"ר המנהלת, ארז כלפון, ל"שיחת היום": "רשויות החוק צריכות להתעורר, לא יכול להיות שקומץ פוגע בכולם". וגם: האצטדיונים והיחידה למאבק בהימורים

עונת 2026/27 של הכדורגל הישראלי תיפתח ביום חמישי הקרוב (19:30) עם משחק אלוף האלופים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. יו”ר מנהלת הליגה, ארז כלפון, עלה להתראיין ב”שיחת היום” כדי לספר על ההכנות לקראת העונה החדשה וגם על המונדיאל בארה”ב.

הפגרה הייתה קצרה מאוד.

"האמת, עם כל מה שעברנו בעונה הקודמת עם כל המלחמה אז באמת סיימנו וכבר אנחנו מחממים מנועים לעונה הקרובה״.

איראן שוב על הפרק, אני יודע שהיה לא מזמן דירקטוריון ודיברת עם הקבוצות על התרחיש שזה יחזור?

"נכון, קודם כל מה שאמרת הוא באמת נכון, כשפתחנו את הישיבה בתחילת העונה והתחלנו לדבר על הכדורגל הזכרתי לכולם שהמלחמה עדיין באופק ולכן אמרנו ‘עם כל המאמצים שעשינו עם הממ"דים שהבאנו למגרשים, צריך לשמור עליהם תקינים ולהיות מוכנים לכל תרחיש’, ולכן ביקשתי מכל ראשי הקבוצות לעשות את כל הבדיקות״.

מתי קריית שמונה תוכל לחזור לשחק בצפון?

״קודם כל, זה אפשרי, כמעט כל חודש אנחנו עושים הערכת מצב, עובדים על האצטדיון הזה. אני מעריך שאחרי הפגרה הראשונה של הליגה קריית שמונה תוכל לחזור לשחק, כמובן אם המצב יאפשר את זה. הם עובדים בקצב מאוד מהיר על שיפוץ האצטדיון, אני רואה שבאוקטובר היא תחזור לשחק שם״.

אצטדיון קריית שמונה (עיריית קריית שמונה)

אלוף האלופים ביום חמישי, אנחנו זוכרים את המשחק האחרון בגמר הגביע עם כל הבלאגן. אתמול העברת מכתב לבעלי הקבוצות, איך אתה רואה את העונשים שניתנו?

״קודם כל, אירועים מצערים בגמר הגביע, השחקנים צריכים לשמש דוגמא וזה לא מה שקרה, ראינו מקרה מצער מאוד שהסתיים ככה, בליגה אם יש אירוע אלימות אנחנו נותנים קנסות כבדים ומטפלים בזה מיד. זה לא יכול להימשך, והבהרתי את זה לכל בעלי הקבוצות, וגם הם פועלים כדי שכולם יתנהגו כמו שצריך, מי שיתפרע נטפל בו ביד קשה מאוד״.

אנחנו רואים שמשטרת ישראל לא מסוגלת לטפל בזה.

״אתה צודק, אנחנו רואים מה קורה ברחובות, צריך להוסיף 10 אלף שוטרים למשטרה וגם שרשויות החוק יתעוררו ויענישו בחומרה. אנחנו מטפלים ונפגשים איתם כל הזמן, תנו לנו שופט ואנחנו נדבר איתו, לא יכול להיות שקומץ עבריינים פוגע בכולם, אם לא תהיה מלחמה אנחנו נשבור שיאים בקהל. לא ניתן לאף אחד להרוס את הענף הפופולרי ביותר בישראל״.

דיברת על כמות הקהל שגדלה, ומי שהיה עכשיו במונדיאל אומר שקיבל את כל התנאים לאוהד - בירה במזנון, אוכל איכותי, כיסא מרופד ובסוף פה בישראל בידוקים קפדניים וכיסאות מלוכלכים. מה אפשר לעשות כדי להעלות את החוויה לאוהד בישראל?

״קודם כל, לגבי רמת האוכל, באמת תשאל את גידי. אני לא מכיר את האוכל, אבל אני יכול להגיד שאנחנו כן טיפלנו בנושא האוכל בחלק מהמקומות, גם מבחינת בריאות. לגבי חווית האוהדים - אנחנו משקיעים הרבה, רוב האצטדיונים נקיים מאוד, אנחנו מקפידים שהקבוצות יתנו את כל השירות.

"אכן יש בעיה עם הבידוקים בכניסה, אבל אנחנו רואים שקומץ הורס לכולם ולכן המשטרה מחמירה עם זה וזה בראש מעיינינו לשפר את החוויה של האוהד בישראל. מבטיח לך שאנחנו עושים את כל המאמצים ויש לנו שבוע הבא פגישה עם המשטרה כדי לדבר על כל הדברים, גם לגבי הפיזור של האוהדים אחרי המשחק״.

שחקני מכבי תל אביב ושחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

לגבי הפיזור, אני עכשיו ראיתי במונדיאל איך מפזרים אותם, מעמידים רכבות ואוטובוסים ישר ביציאה וזה עובד מעולה, פה אין את זה ועוד דבר השוטרים שם עומדים שלושה ארבעה בכל פינה, לא שותים קפה. הם באים לעבוד.

״קודם כל כמו שאמרת, קשה להשוות מונדיאל לליגה שלמה, צריך לזכור שרוב האצטדיונים נבנו לפני שנבנו רכבות ותחנות אוטובוסים לידם. זה מה שמביא את הפקקים הכבדים ואנחנו מנסים להתמודד עם זה והעברנו חמישה משחקים לשבת ומוצ"ש שזה יום עם פחות תנועה. גם שהכנסנו את המשחק בשישי שזה יום בלי תנועה ואנחנו נמשיך בזה גם בעונה הקרובה״.

מה עם כל המשחקים שהיו בשעון קיץ שחיכיתם לטוטו?

״אנחנו יושבים עם הטוטו כדי לתת גם לזה פתרון ובאוגוסט וספטמבר עדיין חם, אנחנו עושים הכל כדי לטפל גם בזה״.

”נושא היחידה חייב להיפתר”

מה עם ראש היחידה למאבק בהימורים לא חוקיים, איפה זה עומד?

"אני יכול להגיד דבר אחד, עבדנו מול האוצר והוא העביר 20 מיליון למשטרה ויש את חתימת השר. אני מניח שהנושא הזה ייפתר, אני בשיחות עם המשטרה ומבין שהנושא הזה חייב להיפתר. משרד האוצר העביר כבר את הכסף, אני לא מתכוון להוריד את הרגל מהגז ואנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה השבוע״.

שוטרים על כר הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

הרבה קבוצות לא מארחות בערים שלהן ואמרתם שזה מאסט מבחינתכם, איפה זה עומד?

״כל אחד זה מסיבה אחרת, לדוגמא המכביה בטדי, יש לזה חשיבות נורא גדולה ולצערי זה בא על חשבון הכדורגל, אבל אנחנו לא יכולים לצאת נגדם כי זה ארגון מבורך. הפועל ירושלים תתחיל ברחובות ובית״ר ביקשה בבלומפילד ואנחנו נראה שיפור גם בזה. אני מעריך שאנחנו נראה את זה מהעונה הקרובה שכולם ישחקו בבית שלהם״.

אפשר לברך את ניר ינקלביץ' כמנכ"ל הקבוע?

"ברגע שתהיה החלטה מסודרת נברך אותו, כרגע הוא המשנה למנכ"ל”.