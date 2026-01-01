גלוך: בעונה השנייה אני חייב להפוך לשחקן הרכב

הישראלי של אייאקס שבר שתיקה לגבי עתידו: "מבחינתי אני נשאר, אלא אם המועדון יחליט אחרת". וגם: ההתייעצויות עם זהבי, קרויף והשחקן שיצא להגנתו

אוסקר גלוך נחוש להשאיר מאחור את עונת הבכורה המאכזבת שלו באייאקס ולהוכיח שהוא מסוגל לממש את הציפיות הגדולות שתלו בו. הקשר הישראלי, שעליו שילמה הקבוצה מאמסטרדם יותר מ-14 מיליון אירו, מודה שהעונה החולפת הייתה קשה, אך בטוח שהגעתו של צוות מקצועי חדש וסגנון משחק ברור יותר יסייעו לו לפרוץ.

לאחרונה ערך גלוך שיחה ראשונה עם המנהל המקצועי החדש, ג'ורדי קרויף. לדבריו, השיחה כמעט שלא עסקה בכדורגל, אך הותירה אצלו תחושה חיובית. "לדבריו, הטמפרמנט הישראלי דומה לזה הספרדי", סיפר גלוך בחיוך בראיון בהולנד. "שנינו מדברים הרבה עם הידיים ויכולים להתעצבן או להתרגש מהר. ג'ורדי אמר לי: 'כשאני רואה אותך בזמן משחק, אני מבין אותך'".

גלוך הוסיף שהוא מזדהה עם הדברים: "זה נכון. לפעמים אני נראה מתוסכל או מאוכזב על המגרש, אבל זו פשוט הוכחה לרצון שלי להוכיח את עצמי". קרויף, שעבד במשך שנים כמנהל מקצועי בישראל ובמכבי תל אביב, אמנם הכיר את שמו, אך השניים לא עבדו יחד באותה תקופה. "ג'ורדי היה הבוס במכבי תל אביב ואני הייתי שחקן במחלקת הנוער. לכל היותר הוא הכיר את השם שלי".

ג'ורדי קרויף (IMAGO)

"ברחהאוס צדק, העונה שעברה הייתה פשוט בלגן"

לקראת עונתו השנייה באייאקס, גלוך מציב לעצמו מטרות ברורות. "בחופשה חידדתי את המטרות האישיות שלי. בעונה השנייה אני חייב להפוך לשחקן הרכב, זו העדיפות שלי. אני שחקן שתמיד רוצה את הכדור, גם כשיש יריב על הגב שלי. אני אף פעם לא מתחבא. אם אצליח לזכות באמון שלהם, הדברים יסתדרו. אני אופטימי".

למרות השמועות על מעבר אפשרי בקיץ, גלוך הבהיר שאין בכוונתו לעזוב. "אני מרוכז לחלוטין באייאקס. אני נשאר. אלא אם המועדון יחליט אחרת". הוא גם התייחס למאמנו החדש מיצ'ל ולמאמנו הקודם ברד בול זלצבורג, פפיין ליינדרס. "היו בינינו לא מעט עימותים, אבל זה דווקא דבר טוב. אני חושב שמאמנים בסתר הכי אוהבים את השחקנים שהם לפעמים מתעמתים איתם. אתה צריך להתחיל לדאוג רק כשהמאמן מתעלם ממך ומפסיק לדבר איתך".

מיצ'ל וגלוך (אייאקס)

גלוך הסביר שהוא זקוק לחופש יצירתי על המגרש. "אני מעדיף לשחק במרכז או כקיצוני שמאלי שנכנס לאמצע. לא צמוד לקו, כי שם אני לא מועיל". על סגנון המשחק של המאמן החדש אמר: "אני מקווה שזה יעבוד טוב בשביל הקבוצה וגם בשבילי. רק התחלנו, אבל הרעיונות שלו ברורים, הרבה לחץ על הכדור וניסיון לזכות בו גבוה במגרש. זה אומר עבודה קשה לכולם, וגם לי כמובן".

אחד האנשים שחיזקו את גלוך בעונה שעברה היה סטיבן ברחהאוס, שיצא להגנתו בתקשורת. ברחהאוס טען כי אייאקס רכשה שחקן יצירתי, אך שינתה ללא הרף את שיטת המשחק, פעם חמישה שחקני הגנה, פעם ארבעה, פעם כדורגל התקפי ופעם הסתגרות, כך ששחקנים כמו גלוך לא קיבלו את היציבות הדרושה להם.

גלוך סיפר ששוחח עם ברחהאוס לאחר מכן: "כן, ראיתי את הדברים שלו ודיברתי איתו אחר כך. אמרתי לו שאני מעריך את המחווה שלו. הוא ענה לי בפשטות: 'כולם רואים את זה, אבל אף אחד לא אומר את זה'".

ברחהאוס וגלוך (IMAGO)

לדבריו, "היה יפה מצד ברחהאוס לעמוד לצדי, והוא גם לא אמר שום דבר קיצוני, נכון? העונה שעברה הייתה פשוט בלגן עם מאמנים שכל אחד מהם רצה לשחק בצורה אחרת. הוא אמר שאנחנו צריכים לעשות הכל עד סוף העונה ושהוא מקווה שאחר כך הדברים ישתפרו".

גלוך חשף כי הוא ממשיך להתייעץ גם עם ערן זהבי, אותו הכיר בנבחרת ישראל. "ערן כבר פרש מכדורגל, אבל אנחנו עדיין בקשר. בשנה שעברה הוא נתן לי המלצות חיוביות על הליגה ההולנדית ואמר שיש בה הרבה כדורגל התקפי, כך שאפשר לכבוש הרבה שערים ולבשל".

עם זאת, זהבי גם הזהיר אותו: "הוא אמר לי שאייאקס הישנה כבר לא קיימת כרגע, אבל גם אמר שהדברים יכולים לחזור לכיוון הנכון אם יגיע המאמן המתאים, או אולי ג'ורדי קרויף, שאיתו הוא עבד במכבי תל אביב. אז נראה, אני סקרן".