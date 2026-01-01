שערוריה: רופא סנגל במשך עשור התגלה כגניקולוג

אחרי ההדחה מהמונדיאל והעזיבה של המאמן פאפ ת'יאו, נחשפה פרשה חדשה ומביכה במיוחד, כאשר התגלה שרופא הנבחרת אינו בעל הכשרה מתאימה לטפל בספורטאים

הסערה סביב נבחרת סנגל מסרבת להירגע. אחרי ההדחה מהמונדיאל והעזיבה של המאמן פאפ ת'יאו, נחשפה פרשה חדשה ומביכה במיוחד: נשיא ההתאחדות הסנגלית, עבדולאי פאל, הודיע כי הרופא שטיפל בנבחרת בעשר השנים האחרונות כלל אינו מומחה לרפואת ספורט – אלא גינקולוג.

הבלגן סביב "אריות הטרנגה" החל לאחר ההדחה בשלב 32 האחרונות, אז הפסידה סנגל 3:2 לבלגיה. מיד לאחר המשחק הודיע פאפה גיי כי לא ישוב לנבחרת "כל עוד צוות האימון הנוכחי נמצא בתפקיד", ובימים שלאחר מכן הודיעה ההתאחדות באופן רשמי על פיטוריו של המאמן פאפ ת'יאו.

"לשחקנים לא היה אמון מלא בו"

במסיבת עיתונאים שכינס כדי לסכם את המונדיאל, חשף פאל את אחת הפרשות החריגות ביותר בכדורגל האפריקאי. לדבריו, אלפרד פדיור, שהיה אחראי על הטיפול הרפואי בנבחרת במשך כעשור, אינו בעל ההכשרה המתאימה לטפל בספורטאים.

בתוספת של התוספת: בלגיה ב-2:3 על סנגל

"ראש המערך הרפואי שלנו אינו מחזיק בהכשרה האקדמית הנדרשת כדי לטפל בספורטאים שלנו. ד"ר פדיור הוא גינקולוג במקצועו", אמר נשיא ההתאחדות.

פאל הוסיף כי גילה את העובדה רק בשלב מאוחר: "זה משהו שגיליתי באיחור. ברמה הזו, ולפי המשובים שקיבלתי, לשחקנים לא היה אמון מלא בו כדי להסתמך עליו או כדי שיהיה אחראי באופן רציף על הטיפול בהם".

החשיפה מוסיפה עוד פרק למשבר שעובר על הכדורגל הסנגלי לאחר המונדיאל, כאשר בהתאחדות צפויים כעת לבצע שינויים נוספים גם במערך הרפואי של הנבחרת.