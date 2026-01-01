פורסמו מועדי שלושת המחזורים בליגה הספרדית

לקראת העונה הקרובה, המשחקים הראשונים של בארסה, ריאל ואתלטיקו שובצו. הקטלונים ב-23.8, הבלאנקוס יום לפני, הקולצ'ונרוס יפתחו ב-19. השאר בפנים

לה ליגה פרסמה את לוח המשחקים המלא לשלושת המחזורים הראשונים של עונת 2026/27, כאשר עיקר תשומת הלב הופנתה לקבוצות ששחקניהן עדיין משתתפים בחצי גמר גביע העולם. בהתאם לכך, משחקי הפתיחה של ריאל מדריד, ברצלונה, ולנסיה ובטיס נדחו, אך באתלטיקו מדריד בחרו במסלול שונה.

ברצלונה תפתח את עונת 2026/27 כאלופת ספרד במחזור השני, במשחק חוץ מול אלצ'ה, שייערך ביום ראשון, 23 באוגוסט. המחזור השני ייערך בקאמפ נואו מול אתלטיק בילבאו ביום חמישי ה-27 באוגוסט, כשבמחזור השלישי הקטלונים יפגשו את ראיו וייקאנו ב-31 באוגוסט.

ריאל מדריד תפתח את העונה שלה גם כן עם המחזור השני, כאשר היא תפגוש את אספניול ב-22 באוגוסט. המשחק שהיה אמור להיות הראשון, אך נדחה, יתקיים מול ריאל סוסיאדד ב-26 באוגוסט, כשבמחזור השלישי הבלאנקוס יפגשו את מלאגה ב-30 באוגסט

למרות שגם לאתלטיקו יש שחקנים בנבחרות ספרד וארגנטינה, במועדון החליטו לדחות את משחק הפתיחה בארבעה ימים בלבד. הקולצ'ונרוס יארחו את מלאגה ב-19 באוגוסט, לאחר שהושג הסכם בין המועדונים, ובהמשך יארחו את ויאריאל ב-23 באוגוסט ויתארחו אצל סביליה ב-29 באוגוסט.