"מסע כזבים והפחדות שמנוהל נגד החוקר לא יעזור"

מנהל האגף המשפטי בהתאחדות, רן כהן ניסן, בתגובה לטבריה: "מרשתך מתלוננת על הדלפות שהיא עצמה מהדהדת בכל מקום. אין פסול בהתנהלותו של החוקר"

חילופי הדברים בין עירוני טבריה להתאחדות לכדורגל נמשכים על רקע פרשת העירויים. אחרי המכתב של עו"ד אייל יפה בשם הקבוצה, הגיעה תגובת ההתאחדות ממנהל האגף המשפטי, עו"ד רן כהן ניסן, ששיגר מכתב תגובה חריף.

כבר בפתח דבריו הבהיר עו"ד כהן ניסן כי: "מכתבך שבנדון, על כל האמור והנטען בו, נדחה מכל וכל". בהמשך המכתב, תוקף מנהל האגף המשפטי את הטענות בנוגע להדלפות וכותב: "במכתבך שבנדון מרשתך מתלוננת כביכול על הדלפות, אותן הדלפות שהיא עצמה מהדהדת בכל מקום, ואם לא די בכך - המכתב שבנדון, אותו מכתב שמתלונן על הדלפות – הוא עצמו מועבר לתקשורת על ידי מרשתך, מיד עם שליחתו לח"מ (וזה לאחר שמכתבך הקודם פורסם בתקשורת יום לפני שנשלח לח"מ)".

"ההתאחדות לא תשתף פעולה עם כתיבת סיסמאות ללא תוכן"

בהתאחדות הבהירו לעו"ד יפה כי לא יקבלו את התנהלות המועדון וציינו: "ככל שברצון מרשתך להמשיך ולכתוב סיסמאות ללא תוכן - ההתאחדות לא תשתף פעולה עם התנהלות זו".

בנוגע לביקורת על חוקר ההתאחדות, נכתב במכתב באופן חד-משמעי: "אין בכוונת ההתאחדות לקחת חלק במסע התקשורתי שמרשתך מנהלת, ובניסיון הכושל שלה לרפות את ידיו של החוקר שעושה מלאכתו נאמנה, כשהאינטרסים של מרשתך בעניין זה ברורים. כפי שכבר הזכרתי במכתבי הקודם – אין ולא היה כל פסול בהתנהלותו של החוקר, וכל הודעה שתפרסמו בנושא לא תשנה זאת".

שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)

עו"ד כהן ניסן המשיך והתייחס לבדיקות המבוצעות: "קראתי את מכתבך, ובכל הכבוד, אינני מבין את התלונה, את הבקשה ואת הטרוניה כלפי החוקר או ההתאחדות. כל הנושאים שנזכרו במכתבך נבדקו ונבדקים באופן שוטף על ידי ההתאחדות. זה תפקידה של ההתאחדות וזה תפקידו של החוקר מטעמה. בכל אופן, למען הסר ספק, ההתאחדות הורתה לחוקר להמשיך ולחקור ולעשות עבודתו נאמנה על מנת להגיע לחקר האמת בכל האמצעים החוקיים המצויים בידיו, בכל הנושאים שעלו ועולים ושנמצא כי אכן יש מקום לחקור אותם".

"מחויבים לפעול לגילוי האמת בכל הקבוצות”

מנהל האגף המשפטי הדגיש את עמדת ההתאחדות לגבי חקירות נוספות והבהיר: "ההתאחדות לא מתייחסת לאירועים אחרים או לחקירות אחרות, בין אם קיימות ובין אם לא קיימות. ההתאחדות מחויבת לפעול לגילוי האמת בכל הקבוצות המסונפות אליה, והכל על מנת לשמור על שוויון ספורטיבי וכדורגל נקי. כל מידע שמתקבל במהלך חקירה אחת ועשוי להיות רלוונטי למקרים אחרים אף הוא נבחן על ידינו".

בתגובה להאשמות על קיומו של קמפיין נגד המועדון, השיב עו"ד כהן ניסן: "באשר לטענתך בדבר המסע התקשורתי כביכול - ההיפך הוא הנכון. מרשתך היא זו המנהלת מסע תקשורתי, ומעלה יום אחר יום, בתקשורת ובחשבון הרשמי שלה, הודעות ונתונים הנוגעים להליכים תלויים ועומדים. הניסיון להאשים את ההתאחדות הוא חסר כל יסוד ועולה כדי השמצה חסרת בסיס, בלשון עדינה. מעבר לכך, כל ניסיון דיג של מרשתך, לא יצלח ולא יקבל מענה".

מועד מסירת החומרים וההמלצה הסופית

בנוגע לדרישות לקבלת הממצאים ובדיקות הפוליגרף, נמסר לטבריה כי: "באשר לטענות בדבר בדיקות הפוליגרף - חומרי החקירה הרלוונטיים יימסרו למרשתך עם הגשת כתב אישום, אם וכאשר יוגש, ולא לפני כן".

את מכתבו הנוקב חתם עו"ד רן כהן ניסן באזהרה ישירה ובמסר תקיף לראשי המועדון: "אני שב ומציין - מסע הכזבים וההפחדות שמנוהל נגד ההתאחדות ונגד החוקר מטעמה לא יצלח. אני גם שב על המלצתי למרשתך לחישוב מסלול מחדש".