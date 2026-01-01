נשיא ברזיל תקף: איזו בושה, רק שחקן אחד חזר

לולה לא הסתיר את האכזבה מקרלו אנצ'לוטי בעקבות ההדחה מגביע העולם: "רק דנילו חזר במטוס, כל השאר נשארו שם. אם היינו זוכים כולם היו כאן, חוגגים"

ההדחה של ברזיל מהמונדיאל ממשיכה לעורר סערה במדינה, וגם נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה לא הסתיר את אכזבתו. במהלך אירוע רשמי התייחס לולה למה שאירע לאחר סיום הטורניר, מתח ביקורת על הנבחרת ועל המאמן קרלו אנצ'לוטי, ואף דרש הסברים על האופן שבו חזרה המשלחת לברזיל.

לפי לולה, רק שחקן אחד, הבלם דנילו, שב עם המטוס הרשמי לריו דה ז'ניירו, בעוד יתר חברי הסגל נשארו במקומות שונים ולא חזרו יחד עם הנבחרת. "שלחתי הודעה לאנצ'לוטי, המאמן של נבחרת ברזיל. הוא יצא עם קבוצה גדולה וחזר לבד. כמעט אף אחד לא היה על המטוס בחזרה, איזו בושה. רק שחקן אחד חזר במטוס, כל השאר נשארו שם. אם היינו זוכים בגביע העולם, כולם היו כאן חוגגים", אמר הנשיא.

"תחתים את הרובוט הזה, הוא יביא לברזיל את גביע העולם"

בהמשך דבריו שילב לולה גם הומור, כשסיפר על רובוט שראה באירוע שבו השתתף. לדבריו, מדובר ברובוט אגרסיבי שהזכיר לו את קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד בזכות יכולותיו על המגרש.

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"הילד בנה רובוט אגרסיבי. הוא נראה כמו אמבפה, הוא נראה כמו הולאנד. הרובוט מרים את הכדור לאוויר. אמרתי לאנצ'לוטי: אם אתה רוצה להחתים מישהו, תחתים את הרובוט הזה, כי הוא זה שיגרום לברזיל לזכות בגביע העולם", התבדח נשיא ברזיל.

דבריו של לולה ממחישים עד כמה ההדחה מהמונדיאל עדיין מעסיקה את ברזיל, כאשר הביקורת מופנית לא רק כלפי התוצאות על כר הדשא, אלא גם כלפי ההתנהלות של הנבחרת לאחר סיום המסע בטורניר.