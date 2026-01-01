ברצלונה דורשת מפ.ס.ז' 50 מיליון אירו עבור טורס

הקטלונים מבקשים סכום גבוה, הצרפתים גיבשו אסטרטגיה ומתכננים לנהוג בדיוק כפי שעשתה הקבוצה של פליק עם אדיימי ודורטמונד. ומדוע החלוץ שוקל לעזוב?

עתידו של פראן טורס הפך לאחד הסיפורים החמים של חלון ההעברות. החלוץ נמצא במגעים מתקדמים עם פאריס סן ז'רמן, כאשר לפי הדיווחים בצרפת ובספרד כבר הושגו הבנות ראשוניות מול השחקן עצמו, וכעת נותר בעיקר לסכם את סכום ההעברה מול ברצלונה. במועדון הקטלוני לא מתכוונים לעמוד בדרכו אם יבקש לעזוב, אך מבהירים כי ישחררו אותו רק תמורת לפחות 50 מיליון אירו.

טורס, שנותרה לו שנה אחת בלבד בחוזה, נמצא בצומת דרכים. ברצלונה אינה מעוניינת להיכנס לעונה עם שחקן שעשוי לעזוב ללא תמורה בסיומה, ולכן אם לא יימכר הקיץ היא תנסה להאריך את חוזהו. מנגד, אם יבחר להצטרף לפ.ס.ז', הדלת תהיה פתוחה, כל עוד העסקה תהיה משתלמת מבחינה כלכלית.

הצרפתים סימנו את טורס כחלק מהשינוי שמוביל לואיס אנריקה בסגל. לאחר מכירתו של גונסאלו ראמוס למילאן והעזיבה הצפויה של רנדל קולו מואני ליובנטוס, מאמן פ.ס.ז' ביקש לצרף חלוץ ורסטילי שמכיר היטב את שיטת המשחק שלו. הספרדי, שאימן את טורס בנבחרת ספרד והעניק לו קרדיט רב, נחשב לאחד הגורמים המרכזיים ששכנעו את השחקן לשקול ברצינות מעבר לפאריס.

לואיס אנריקה (רויטרס)

ברצלונה מתעקשת על המחיר, פ.ס.ז' מתכננת להוריד אותו

בברצלונה מעריכים את שוויו של טורס ב-50 מיליון אירו ואינם מתכוונים לרדת מהסכום, למרות מצבו החוזי. במועדון מאמינים שמדובר בחלוץ בעל רקורד מוכח ושווי בינלאומי גבוה, אך בפ.ס.ז' רואים את הדברים אחרת.

לפי הדיווחים, האלופה הצרפתית אינה מתכוונת לשלם מחיר מלא עבור שחקן שנותרה לו שנה אחת בלבד בחוזה. בפאריס מתכננים לנהוג בדיוק כפי שברצלונה עצמה נהגה בעסקת קארים אדיימי, להמתין עד שהשחקן יסכם את תנאיו, יבהיר למועדונו כי ברצונו לעזוב, ורק אז להפעיל לחץ במשא ומתן מתוך ידיעה שהזמן משחק לטובתם.

בספרד נטען כי ברצלונה דחתה כבר רעיונות לעסקה באזור 45 מיליון אירו כולל בונוסים, בעוד שבצרפת אף דווח על אפשרות להצעה נמוכה יותר, סביב 40 מיליון אירו. בפ.ס.ז' משוכנעים שלא יצטרכו להתקרב לדרישת ה-50 מיליון אם טורס יתעקש על מעבר.

פראן טורס במדי נבחרת ספרד (IMAGO)

גם מבחינת התקציב, הפריזאים אינם מתכוונים לבזבז סכומים חריגים הקיץ. לאחר שקיבלו כ-70 מיליון אירו ממכירת גונסאלו ראמוס למילאן, הם מתכננים להשקיע מחדש רק חלק מהכסף. במקביל מתנהלים מגעים למכירת ברדלי ברקולה כדי לממן את צירופו של דיומאנדה מלייפציג.

טורס מבין שמעמדו ייפגע, וברצלונה כבר חושבת על המחליף

למרות עונה טובה ומספרים מרשימים, טורס מעולם לא הפך לשחקן הרכב קבוע בברצלונה. השלישייה הקבועה כללה את לאמין ימאל, רוברט לבנדובסקי וראפיניה, וגם לקראת העונה הקרובה נראה שסיכוייו לקבל מקום קבוע בהרכב רק יקטנו.

במועדון כבר מתכננים לצרף חלוץ בכיר לעידן שאחרי לבנדובסקי, כאשר השם המוביל הוא חוליאן אלברס. בנוסף, ההחתמות של אנתוני גורדון וקארים אדיימי צפויות להגדיל עוד יותר את התחרות בחלק הקדמי ולהפחית את דקות המשחק האפשריות של טורס.

לצד השיקול המקצועי, ברצלונה זקוקה להכנסות משמעותיות כדי לאזן את מספריה לאחר שביקשה מקדמה של 210 מיליון אירו למימון חלון ההעברות הנוכחי והחורפי. מכירתו של טורס עשויה להפוך לאחת העסקאות החשובות של הקיץ, כאשר גם רוני ברדג'י ומארק קסאדו נמצאים על המדף, אם כי צפויים להכניס סכומים נמוכים בהרבה.

בדרך החוצה מברצלונה. טורס (IMAGO)

אם טורס אכן יעזוב, הכסף שייכנס עשוי להעניק לברצלונה את הדחיפה הדרושה להשלמת עסקת חוליאן אלברס. במקביל, במועדון אף שוקלים לצרף חלוץ נוסף אם תיווצר הזדמנות מתאימה בשוק. בינתיים הכל ממתין להחלטה הסופית של השחקן, שעד לא מזמן כלל לא שקל לעזוב את הקאמפ נואו, אך כעת נראה כי האפשרות לעבור לפ.ס.ז’ קורצת לו יותר ויותר, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית.