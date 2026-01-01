"השופט האהוב על מסי" שובץ לחצי גמר המונדיאל

אנגליה סוערים לאחר שפיפ"א בחרה באיסמעיל אל-פאת כדי לנהל את המפגש מול ארגנטינה, כשהפרעוש תמיד מנצח תחת ניהולו: "החששות מהעדפה כלפיהם מתחזקות"

באנגליה סערו לאחר שפיפ"א הודיעה כי איסמעיל אל-פאת יהיה השופט שינהל את חצי גמר המונדיאל בין אנגליה לארגנטינה ביום רביעי באטלנטה. בתקשורת האנגלית העניקו לכותרות גוון דרמטי במיוחד, כשב"דיילי מייל" נכתב כי "מסי קיבל את השופט האהוב עליו", ואף נטען כי המינוי רק מגביר את החששות בקרב אוהדי אנגליה מפני הטענות שהטורניר "מכור" לטובת אלופת העולם.

אל-פאת, שופט אמריקאי יליד מרוקו, הפך בשנים האחרונות לדמות מוכרת עבור ליאו מסי מאז שהכוכב עבר לאינטר מיאמי ב-2023. מאז המעבר ניהל ארבעה משחקים של מסי ב-MLS ובכולם הארגנטינאי ניצח. הראשון שבהם היה גמר גביע הליגות מול נאשוויל, שבו מסי כבש והוביל את קבוצתו לזכייה בפנדלים, ובשלושת משחקי הליגה הנוספים הבקיע עוד ארבעה שערים תחת שרביטו של אותו שופט.

"תיאוריות הקונספירציה רק מתחזקות"

באנגליה קשרו את המינוי גם לשורת המחלוקות שליוו את דרכה של ארגנטינה בטורניר. ב"דיילי מייל" נכתב כי "החששות מהעדפה כלפי ארגנטינה התחזקו", לאחר שהנבחרת עברה את מצרים ואת שווייץ במשחקים שעוררו ביקורת חריפה סביב החלטות השיפוט.

לקראת חצי גמר המונדיאל הכי דרמטי שיש

במצרים זעמו לאחר ששער נפסל בעקבות VAR, טענו שלא נשרק פנדל ברור על מוחמד סלאח רגע לפני שער הניצחון של אנצו פרננדס ואף האשימו את פיפ"א ב"הטיית הטורניר" כדי להשאיר את מסי בתמונה. המאמן חוסאם חסן אמר לאחר ההדחה: "יכול להיות שזה עניין של שיווק. רוצים שמסי יהיה במונדיאל. אין צדק בכדורגל, התייחסו אלינו בצורה לא הוגנת", בעוד זיקו הוסיף בבכי: "הגביע כבר הוענק, השופט לא היה הוגן".

גם ברבע הגמר מול שווייץ נרשמה סערה, לאחר שבריל אמבולו הורחק בעקבות חוק ה-VAR החדש על זיהוי שגוי. הבלם מנואל אקאנג'י תקף: "כל שריקה קטנה הייתה נגדנו. מעולם לא חוויתי משחק כל כך חד-צדדי", בעוד המאמן מוראט יאקין הגדיר את השיפוט כ"בלתי מובן".

ה"דיילי מייל" הדגיש כי כל האירועים הללו הזינו את "תיאוריות הקונספירציה שלפיהן פיפ"א מנסה לעזור למסי ולארגנטינה לזכות במונדיאל", טענות שההתאחדות העולמית ממשיכה להכחיש באופן נחרץ.

השופט שמרבה לשלוף כרטיסים ופיפ"א משיבה לטענות

אל-פאת ינהל את משחקו הרביעי במונדיאל הנוכחי. עד כה שפט את הולנד מול יפן, ספרד מול אורוגוואי ונורבגיה מול ברזיל. בטורניר כבר שלף שמונה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד, ובמהלך עונת ה-MLS חילק 41 כרטיסים צהובים, שלושה אדומים ופסק שלושה פנדלים בעשרה משחקים בלבד.

ליאו מסי וג'אני אינפנטינו (IMAGO)

גם במשחקים שניהל במונדיאל לא חסרו מחלוקות. בספרד מתחו עליו ביקורת לאחר ה-0:1 על אורוגוואי בטענה שלא השתלט על המשחק ואפשר משחק אגרסיבי מדי, כולל תיקול חריף של ניקולאס דה לה קרוס שפצע את ניקו וויליאמס. במשחק בין נורבגיה לברזיל הוא תחילה סירב לשרוק לפנדל לזכות הברזילאים, אך שינה את החלטתו לאחר התערבות VAR.

על רקע כל הביקורת, יו"ר מערך השיפוט של פיפ"א, פיירלואיג'י קולינה, יצא להגנת השופטים ואמר: "דיון מקצועי בהחלטות תמיד יהיה חלק מהכדורגל, אבל להאשמות חסרות בסיס אין מקום. איש אינו יכול להטיל ספק ביושרה של שופטי המונדיאל. אף אחד לא יכול להשפיע על שופטי פיפ"א, אפילו לא נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו. השופטים מקבלים החלטות ביושר ומנסים תמיד לעשות את המיטב".

למרות הדברים של קולינה, באנגליה ממשיכים להתייחס בחשדנות למינויו של אל-פאת, כאשר הכותרת הבולטת ביותר הייתה: "מסי קיבל את השופט האהוב עליו", כזו שממחישה עד כמה הקרב בין אנגליה לארגנטינה כבר החל הרבה לפני שריקת הפתיחה.